Heute in Wien: 6.10.17

Tagestipps für Wien

Das Wochenende steht in den Startlöchern und wir begrüßen es mit Design, Fußball und Party!

Design in der Innenstadt

Design erleben mit allen Sinnen. Das gesamte Wochenende verwandelt sich der erste Bezirk in eine außer­gewöhnliche Design­erlebniswelt, bei der die Hofburg als Drehscheibe fungiert. Flaniert mit eurem Designguide durch die Innenstadt und erlebt hochwertiges Design.

Design District 1010

Wo Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro (Ermäßigung möglich)

Modern, aber nicht zu hip

Das Café Florianihof ist ein junges Café in Mitten der Josefstadt. Ein „aus alt mach neu Projekt“ – in klarem und einfachem Design, aber auch nicht zu hip. Es gibt hier gutes, vielseitiges und relativ günstiges Essen und eine nette Atmosphäre.

Café Florianihof

Wo Florianigasse 45, 1080 Wien

Wann 7:30 – 22:30 Uhr

PAPERBIRD. wird 1.

Gefaltenes, Bemaltes, Beklebtes oder Bedrucktes – Papier in all seinen Ausprägungen und eine Fülle an Accessoires dazu gibt es in der Papeterie PAPERBIRD. Das kleine feine Geschäft hat ganz schön was zu bieten und feiert bereits sein erstes Jubiläum.

PAPERBIRD.

Wo Löwengasse 17, 1030 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Fußball mit dem Controller in der Hand

Weil die Österreicher im heutigen Qualifikationsspiel sowieso nicht mehr viel erreichen können, spielen wir lieber selber Fußball. Und zwar beim FIFA 1v1 Turnier im Respawn. Es wird auf 2x PS4 Pro gespielt. Der Preispool richtet sich nach der Teilnehmeranzahl und wird rechtzeitig bei Turnierbeginn bekannt gegeben. Anmeldungen bis 18:45 direkt an der Bar. Nähere Infos zu den Spielmodalitäten hier:

FIFA 1v1 Turnier

Wo Respawn, Ubahnbogen 185, Döblinger Gürtel, 1190 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (inklusive Konsumgutschein von 5,- Euro)

Auf zur lustigsten LEERveranstaltung der Woche!

Zum 10-jährigen Jubiläum verwandelt Österreichs kultigste Studentenparty die gesamte Ottakringer Brauerei einmal mehr mit ihren bis zu fünf Floors und bis zu 3.000 Gästen in die größte und bestbesuchteste Alma Mater des Landes. Besonders schön ist, dass das gesamte Eintrittsgeld an den Verein „Pro Leukämie“ geht, die sich um die Typisierung von Stammzellen-Spendern kümmert.

Der Hörsaal wird verlegt – 10 Years Anniversary

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (VVK, in jeder Bank Austria)

