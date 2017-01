Heute in Wien: 6.1.2017

Tagestipp 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Tässchen Tee hilft uns heute, über betrunkene Photonen und noch betrunkenere Aliens hinwegzukommen. Enjoy the day, my lovelies!

Klein-Britannien in Vienna

Wenn schon dank Brexit nicht mehr ganz in der EU, so ist England doch immer noch in der Leopoldstadt zu Hause: Im Café Little Britain gibt es bis 14:00 Uhr Frühstück von Baked Beans und Ham and Eggs bis hin zu süßen Pancakes und herzhaften Mehlspeisen. Und das gepflegte Tässchen Tee sowieso immer. We say: Magnificent!

Café Little Britain

Wo Engerthstrasse 249, 1020 Wien

Wann Mi – So, 9:00 – 18:00 Uhr

Spaziergang im Prater

Weil englisches Frühstücken kalorientechnisch selten ungesühnt bleibt und Bewegung an der frischen Luft noch nie jemandem geschadet hat, entschließen wir uns zu einem Spaziergang durch den Wiener Prater. Kälte hin oder her – die Natur ruft!

Komasaufen, wissenschaftlich betrachtet

Wissenschaft und Bier passt zusammen? Für die Science Busters Prof. Helmut Jungwirth, Dr. Florian Freistetter und Martin Puntigam sehr gut. Sie erforschen nämlich in ihrem Programm „Bierstern, ich dich grüße – Über Vollmondbier, Komasaufen bei Kometen und wie man Photonen betrunken macht“ allerlei Phänomene, die mit dem Kulturprodukt Bier in Verbindung stehen. Lehrreich und unterhaltsam!

Die Science Busters im Stadtsaal Wien

Wo Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel VVK: 24,50 Euro / AK: 27,50 Euro / Kontingent von 30 Studentenkarten um je 12,50 Euro



Nach Hause telefonieren …

… wollte E.T., der kleine zerknautschte Außerirdische. Geschlagene 35 Jahre ist es her, dass Steven Spielbergs beliebter Leinwand-Alien die Welt zu Tränen rührte – und heute gibt es eine Chance, den Film in Orginalversion zu sehen. Wo? Natürlich im Gartenbaukino. Im Anschluss gibt es eine Strahler 80 Party. Ideal für alle, denen die Filmmusik noch nicht gereicht hat.

„E.T. – The Extraterrestrial“ im Gartenbaukino

Wo Parkring 12, 1010 Wien

Wann 20:30 – 4:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro, Reservierungen an: kino@gartenbaukino.at / Party: Eintritt frei

