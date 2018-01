Heute in Wien: 6.1.18

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

In vier super Lokalen spielt sich heute unser Programm ab!

Brunch im Boot am Dach

Die Bakery im Hotel Daniel ist das hauseigene Restaurant, das von früh bis abends ausgesprochen gute Speisen auftischt. Das Buffet ist eine herrliche Mischung aus internationalen Spezialitäten, regionalen Zutaten und kleinen Besonderheiten, die den Start in den Morgen gleich noch viel besser machen. Hier wird außerdem selbst gebacken und auch externe Besucher können sich am Buffet bedienen. Für 20,- Euro unter der Woche und 22,- Euro an Samstagen und Sonntagen ist man voll dabei!

Hotel Daniel

Wo Landstraßer Gürtel 5, 1030 Wien

Wann Brunch: 6:30 – 12:00 Uhr

Wieviel 22,- Euro

Bewegung für die ganze Familie

Die Weihnachtsferien werden im Badeschiff zu Familien-Aktivtagen! Kindereislaufen, Eisstockschiessen, Kegeln, Kinderspiele, ein Krabbelteppich und vieles mehr lassen einen Ferientag zum Erlebnis werden! Weitere Infos und Preise:

Die Weihnachtsferien am Badeschiff

Wo Badeschiff Wien, Donaukanal, 1010 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Neues Fassbier

Ein Besuch im Polkadot zahlt sich eigentlich immer aus, besonders für Bierliebhaber. Heute wird – wie immer nach drei Monaten – das 4. Fassbier gewechselt. Was dann neben Zipfer Märzen, Hirter Privatpils und Ottakringer Rotes Zwickl ausgeschenkt wird, wird hier nicht verraten 😉

Polkadot: Neues Überraschungs-Fassbier

Wo Polkadot, Albertgasse 12, 1080 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Ab nach Funky Town

Im Mon Ami wird heute Funk, Soul, Disco und Hip Hop aufgelegt. Mehr ist nicht zu sagen. Also: Tanzschuhe anlegen und los geht’s!

Funky Tunk

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9/1a, 1060 Wien

Wann 20:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

