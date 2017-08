Heute in Wien: 5.8.17

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir schwammerln uns ins Wochenende! Bei Musi, Wein und Markt findet sicher jeder etwas für sich…

Mittagsschwammerl

Zum Mittagessen zieht es uns raus aus der Innenstadt nach Döbling. Dort macht die Gastwirtschaft Zum Schwammerl ihrem Namen alle Ehre und veranstaltet ein Schwammerlfest. Kredenzt wird alles mögliche mit – richtig erraten – Schwammerln!

Schwammerlfest

Wo Gastwirtschaft Zum Schwammerl, Silbergasse 21, 1190 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Hier spielt die Musi!

Die Traditionskapelle der Hoch- und Deutschmeister k.u.k. Wiener Regimentskapelle IR4 gibt ein Sommerkonzert im Stadtpark. Märsche, Walzer und Co werden auf der Johann Strauss Wiese bei freiem Eintritt zum Besten gegeben.

Konzert im Wiener Stadtpark

Wo Johann Strauss Wiese, Stadtpark, 1010 Wien

Wann 15:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Hier wird reiner Wein eingegossen

Das nette kleine Craft Beer Lokal Reinwein feiert seinen zweiten Geburtstag und alle sind eingeladen mitzufeiern! Wenn in der Reindorfgasse gefeiert wird, dann normalerweise richtig! Diesmal mit DJ, neuen Biersorten, Wein-Highlights und vielem mehr…

Reinwein feiert Geburtstag!

Wo REINWEIN Vinothek & Craft Bier Bar, Reindorfgasse 10, 1150 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Markt im Mondlicht

Der Mondscheinbazar ist bereits eine fixe Größe in Wien. Das heutige Summer Special findet nicht wie gewohnt in der Ottakringer Brauerei statt, sondern in der Expedithalle. Neu ist auch das Marktkonzept Ladyfashion. Die Veranstalter versprechen: „Good Music! Good People! Good Food!“

Mondscheinbazar Summer Special

Wo Expedithalle, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

