Heute in Wien: 5.8.17

Tagestipps für Wien

Heute haben wir wieder einmal ein komplett durchgemischtes Programm: Bauen, Schlemmen, Hören, Lachen!

Bastelt einen Mini-Naschmarkt!

Mit einem vor Ort eingerichteten sudden workshop wird der wenig genutzte Parkplatz am Naschmarkt in einer spielerischen Aktion möbliert werden: In wenigen Minuten könnt ihr aus einem vorgeschnittenen Holzbausatz ein Naschmarktmodul bauen und damit die wachsende Skulptur »modular landscapes« bei PARK weiterbauen. Begleitet wird der offene Workshop mit einer Reihe von spannenden Vorträgen.

Sudden Workshop: Let’s Build!

Wo Parkplatz Naschmarkt, Linke Wienzeile 58, 1060 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Schlemmen und Schlecken

Patisserien und Chocolaterien kann man in einer Stadt wie Wien niemals genug haben. Darum eröffnet heute Ella’s Twins. Jeder Gast, der ihre Facebook Fanpage liked, zum verlinkten Event zusagt und es teilt, darf sich zwischen 16:00 und 19:00 Uhr kostenlos verwöhnen lassen.

Grand Opening Ella’s Twins

Wo Vorgartenmarkt, 1020 Wien

Wann 16:00 – 19:00 Uhr

Elektronische Hör-Sitzungen

Fans von elektronischer Musik dürfen sich über eine neue, monatlich stattfindende Veranstaltung freuen. Bei Iconic Electronics wird ein bis eineinhalb Stunden ganz bewusst Musik eines bestimmten Composers gelauscht, die anschließend analysiert und diskutiert wird.

Iconic Electronics #1

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Freie Spende

True Story!

Im GRIND werden heute wahre Geschichten erzählt. Und zwar ausschließlich lustige und alle auf englisch! Neben dem festgesetzten Programm wird es auch eine open stage geben.

No Effing Way! True Funny Stories

Wo GRIND, Nordbergstraße 12, 1090 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

