Heute in Wien: 5.7.17

Tagestipps für Wien

Und schon wieder die Hälfte der Arbeitswoche rum! Ein bisschen Krafttanken mit einer gemeinsamen Meditation kann da nicht schaden.

Leichte Österreichische Küche

Das Liebhart wurde neu gestaltet, bleibt aber seiner Österreichischen Küche treu. Traditionelle Küche, die durch ihre Raffinesse nicht schwer im Magen liegt. Auf Qualität und Regionalität wird besonders viel Wer gelegt. Klingt doch gut, oder?

Liebhart

Wo Thaliastraße 63, 1160 Wien

Wann 11:00 – 24:00 Uhr

Being Spirit

Nachhaltige Veränderungen im Innen und Außen beginnen immer bei uns selbst. Der FC Wien lädt zu einer gemeinsamen Meditationsrunde im Burggarten ein, wo jeder willkommen ist. Um Anmeldung wird gebeten.

Being Spirit

Wo Burggarten, Mozartdenkmal, 1010 Wien

Wann 18:30 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Pop-Up-Rooftop

Die elegante Bar Kleinod feiert heute mit einer gemütlichen Party die Eröffnung ihres Sonnendecks. Unter freiem Himmel und bei atemberaubender Aussicht werden die hervorragenden Cocktails geschlürft. Ab jetzt ist jeden Mittwoch Rooftop100 angesagt, der exklusive Afterwork Club.

Rooftop100

Wo Petersplatz 7, 1010 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Auf Englisch lachen

Wie man auf Englisch lacht? Das lernt man bei den englischen Stand-Up-Comedy-Nächten im Tunnel. Heute mit Daniel Simonsen aus Norwegen, der in Edinburgh den Newcomer Award 2012 gewonnen hat. Neu bei den „How to laugh in English“-Abenden ist der Online-Verkauf der Tickets. Es gibt aber nach wie vor ein paar Abendkassa-Tickets.

How to laugh in English: Daniel Simonsen

Wo Tunnel Vienna Live, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro

