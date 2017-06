Heute in Wien: 5.6.17

5 Tagestipp Donaukanal (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Am heutigen Feiertag lässt sich ein buntes Programm zusammenstellen. Wir beginnen mit Kunst, kommen über Fahrzeuge zum Wasser, wo wir den Tag flanierend ausklingen lassen.

Stimmen hören

Ein interessantes Kunstprojekt führt das Künstlerduo Machfeld aus: Im Bruno-Kreisky-Park steht heute eine Parkbank mit einem eingebauten Lautsprecher. Setzt man sich auf sie, geht der Lautsprecher an. Stimmen verschiedener Menschen erzählen über Leben, Orte, Probleme und Wünsche als würden sie daneben sitzen…

Hörbank

Wo Bruno-Kreisky-Park, 1050 Wien

Wann 9:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Auf Rädern und Ketten

Weiter geht’s im 3. Bezirk. Im Park des Heeresgeschichtlichen Museum ist heute der letzte Tag des dreitägigen Treffen historischer Militärfahrzeuge. Vom Truppenfahrrad bis zum schweren Panzer wird gezeigt, was das Militär in über 100 Jahren bewegte.

Auf Rädern und Ketten 2017

Wo Heeresgeschichtliches Museum, Arsenal Objekt 1, 1030 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wiens beliebteste Flaniermeile

Dann lassen wir den Abend an einem der schönsten und beliebtesten Plätze der Stadt ausklingen: Am Donaukanal. Ob direkt am Ufer, in einem der zahlreichen netten Lokale oder beim Flanieren, hier lässt es sich bei angenehmen Temperaturen lange aushalten.

Lokale am Donaukanal

