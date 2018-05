Heute in Wien: 5.5.2018

5 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute findet der Großteil unseres Programms im Freien statt. Es wird getrödelt gestöbert, gefeiert, getanzt und gelacht. Danach folgt ein cooler Open Stage Event.

Im Innenhof trödeln

Bereits zum 9. Mal tun sich heuer zahlreiche Hausgemeinschaften im 4. Bezirk zusammen und laden in ihren Innenhöfen in Wieden zum Stöbern ein. Ab 10:00 Uhr haben wir die Möglichkeit neues “Altes“ zu erstehen und das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Wiedner Innenhof Flohmarkt

Wo Wieden, 1040 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Flohmarkt und Fest

Beim Soliflohmarkt werden Trödelstücke feilgeboten, dazu gibt es Kaffee, Kuchen, Musik und Kinderschminken. Spenden für all die Aktivitäten und die Einnahmen vom Flohmarkt gehen heuer an ein Bildungsprojekt für benachteiligte Mädchen und Frauen. Zusätzlich feiert der “Salon im Park“ seinen 4. Geburtstag mit Musik, Tanz und Party bis spät in den Abend hinein.

Flohmarkt & Fest am Nordbahnhof

Wo Wohnprojekt Wien, Krakauer Straße 19, 1020 Wie

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Straßenfest

Zugunsten des „Kinderhospiz Netz“ wird am 5. Mai das erste Meidlinger Straßenfest veranstaltet. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Spielen, Unterhaltung, Musik und diverse Showeinlagen wird über den ganzen Tag für tolle Stimmung gesorgt. Für Kinder gibt es zwischen 11:00 – 14:00 Uhr Gesichtsschminken.

1. Meidlinger Straßenfest

Wo Meidlinger Hauptstraße, 1120 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Stoffflohmakt

Der Stoff- Zubehör Flohmarkt geht in die nächste Runde. Wer noch Material für das ein oder andere Sommerkleidchen benötigt wird hier mit Sicherheit fündig. Verkauft wird sowohl Meterware von verschiedenen Qualitäten als auch kleinere und Reststücke, Borten, Bänder, Zipps und Perlen. Zeitgleich findet die Vernissage der Schüler der Modeklasse DPOP statt.

Stoff- Zubehör Flohmarkt, und Fashionvernissage!

Wo Deutsche Pop, Puchsbaumgasse 1c/5/3, 1100 Wien

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

Ein Lüfterl weht durch die Gassen

Eine der schönsten Kellergassen Wiens verwandelt sich zur Fußgängerzone und einem schönen Fest für die ganze Familie. Die „Ortsmusik Stammersdorf“ als auch der „Stammersdorfer Gesangsverein“ sorgen für ausgelassene Stimmung, währen Leckerbissen und Schanigärten für das leibliche Wohl sorgen. Für Kinder gibt es Schaukeln, eine Luftburg und vielen mehr.

Mailüfterl in Stammersdorf 2018

Wo Stammersdorfer Kellergasse, Stammersdorfer Kellergasse 95, 1210 Wien

Wann 14:00 – 24:00 Uhr

Open Stage für Alte Musik

Ganz nach dem Motto „Session Zeit ist die beste Zeit“ wird im Brick-5 zur gelebten Aufführungspraxis geladen. Die Open Stage richtet sich an Alle, die Interesse an Alter Musik haben.

Open Stage für Alte Musik im Brick-5

Wo Turnhalle im Brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wann 21:00 – 24:00 Uhr

Wiener Beisl Kultur

Am Abend gönnen wir uns noch einen frischen Sommerspritzer im JETZT und lassen in der lauschigen Gartenlaube den gelungenen Tag ausklingen.

JETZT

Wo Parhamerplatz 16, 1170 Wien

Wann 18:00 – 4:00 Uhr

