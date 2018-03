Heute in Wien: 5.3.2018

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem ruhigen Start in den Tag, nützen wir das Angebot des Rrriot Festivals aus. Wir erfahren, wie man Design als Mittels des Aufstandes einsetzen kann und diskutieren über das Frauenbild im Film. Anschließend lassen wir den Tag mit smoothem Jazz und Wohnzimmer-Atmosphäre ausklingen.

Zwischen Graffiti und Großem Braunen

Um ganz entspannt in die Woche zu starten, empfiehlt es sich, sich gleich zu Beginn viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück zu nehmen. Im Ramasuri gibt es ein vielfältiges Frühstücksangebot, von Eiern über Pancakes bis hin zu Porridge – in dem wienerisch-jüdischen Lokal werden Produkte aus regionalen landwirtschaftlichen Betrieben aufgetischt. Frühstück gibt’s bis 16 Uhr.

Ramasuri

Wo Ramasuri, Praterstraße 19, 1020 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Design Riot: Tools for Protest

Design kann aktivistisch und ein Mittel des Protests sein. Im Rahmen des Riot Festivals wird es als Vorschau auf die zwölfte Vienna Design Week ein Panel geben, das die Themen Gender, Umwelt, Technologie und Politik aufgreift.

Tools for Protest! Vienna Design Week x Rrriot Festival

Wo Rechte Wienzeile 29/2B, 1040 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Fallen or progressive?

Mann, Haus, Kinder. In dem Film „Fallen“ (2006) von Barbara Albert treffen sich fünf Freundinnen nach vielen Jahren wieder und keine von ihnen weist diese, einem traditionellen Frauenbild entsprechenden, Punkte in ihrem Leben auf. Im Anschluss an das Filmscreening findet eine Diskussion über das Bild der Frau im Film statt.

Diagonale x Rrriot: Frauen in der Warteschleife

Wo Sichtungskino Diagonale, Rauhensteingasse 5/5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Sofa King Trio

Ein Jahr nach seinem ersten Gig, tritt das Wiener Trio, bestehend aus Robin Gadermaier, Christopher Pawluk und Matheus Jardim, nun erneut auf. Zu erwarten ist eine ausgelassene Stimmung und eine leidenschaftliche Jazz-Darbietung.

Sofa King Trio // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Wo Cafe7Stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

