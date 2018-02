Heute in Wien: 5.2.18

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Unbeschwert und mit guter Laune in die neue Woche starten. Wir helfen mit Süßem, Kunst und einer Menge Humor ein bisschen nach.

In Ottakring

Wo das Bitter so viel süßer schmeckt als irgendwo in Wien. Oder auch genauer gesagt im schwarzen Raben, ein klassisches Wiener Gasthaus, welches eindeutig mit dem nach dem eigenen Rezept gebrautem Rabenbräu-Bier punktet. Also hoch die Gläser.

Schwarzer Rabe

Wo Ottakringer Straße 180, 1160 Wien

Wann 16:00 – 1:00 Uhr

Wiens Kunstgut

Passend zum Themenjahr der Wiener Moderne findet man eine neue Konstellation von Wiener Jugend Stil Künstlern wie Gustav Klimt und Koloman Moser. Perfekt um mal wieder den Kopf abzuschalten und sich berieseln zu lassen.

Wien um 1900

Wo Leopoldmuseum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Humor mit Tiefgang

Mit Wortwitzen und einer Menge Humor schenkt Ludwig Müller einem immer wichtiger werdendem Körperteil Aufmerksamkeit: der Psyche. Wenn man bis jetzt noch keine auffälligen Symptome bei sich gefunden hat, dann bestimmt nach diesem Abend.

Absolute Weltklapse

Wo Kabarett Niedermair, Lenaugasse 1a, 1080 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 20,- Euro

15 süße Minuten?

Etwas versteckt und leicht in die Jahre gekommen, aber an Charm dazugewonnen kann man sich mit leckeren Waffeln und Co. in der süßen Bäckerei verwöhnen lassen und sich dabei auch mal länger Zeit lassen als 15 Minuten.

15 süße Minuten

Wo Weyringergasse 21, 1040 Wien

Wann 7:00-19:00 Uhr

