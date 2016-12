Heute in Wien: 5.12.2016

Tagestipp 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dieses Jahr auch wirklich brav gewesen? Wenn nicht, liebe Grüße vom Krampus! Sonst am besten einfach die heutigen Tipps von STADTBEKANNT befolgen!

Granatapfel-, Orangenpunsch und Co.

Warum sich am Weihnachtsmarkt die Füße abfrieren, wenn man Punsch genauso gut zuhause zubereiten kann? Hier die besten Punsch-Rezepte zum nachmachen!

Die besten Punsch-Rezepte

Wo ganz gemütlich zuhause

Wann jederzeit möglich!



Peruanisch Essen im 10. Bezirk

Fleisch, Chili und mehr erwartet Freunde von südamerikanischen Köstlichkeiten im lima56 in Favoriten. Besonders empfehlenswert ist „Cremige de pescado“, rohe marinierte Fischstücke, die mit Süßkartoffeln und Mais serviert werden. Auf jeden Fall einen Besuch wert!

lima56

Wo Favoritenstraße 56, 1040 Wien

Wann 12:00 – 15:30 Uhr und 17:00 – 23:00 Uhr

This Human World 2016

Im Rahmen des „International Human Rights Film Festival“ wird heute der Film „The Land of the Enlightened“ gezeigt, in welchem die gegenwärtige Alltagsrealität von Afghanistan gepägt von Krieg und Besatzung in einem Mix aus malerischen Landschaftspanoramen, dokumentarischen Aufnahmen sowie dramatisierten Reenactments offenbart wird.

This Human World im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstrasse 78, 1050 Wien

Wann 20:15 Uhr

Wieviel 7,50 (regulär) und 6,50 (ermäßigt)

Reggae aus Frankreich

Heute tritt die Band Dub Inc aus Saint-Étienne in Frankreich im Wiener FLEX auf. Mit ihren Songs über soziale und politische Misstände auf der Welt wie Armut, Gewalt und Korruption begeistern sie auch heute das Publlikum!

Dub inc live at Flex in Vienna (Austria)

Wo FLEX, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr (Einlass)

Wieviel 20,90 Euro – Tickets

