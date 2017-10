Heute in Wien: 5.10.17

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Viel Essen, viel Sehen, viel Hören. Das ist heute das Motto!

Die Menge machts

Das Frank’s wartet mit großen Dingen auf. Mit einer großen Auswahl und vor allem auch mit großen Portionen. Da gibt es für besonders Hungrige zum Beispiel den Double Cheeseburger oder einfach gleich ein 700g (siebenhundert Gramm!!!!) Steak. Aber neben den vielen Steak und Burger Variationen gibt es im Frank’s auch eine reichliche Auswahl an Pasta-Gerichten. Weil, so heißt es, die italienische und die amerikanische Küche eng miteinander verbunden sind.

Frank’s

Wo Laurenzberggasse 2, 1010 Wien

Wann 11:00 – 1:00 Uhr

Kunstfans aufgepasst!

In der Innenstadt finden regelmäßig Galerienrundgänge statt. So auch heute. 19 Galerien sind bereits dabei – eine große Vielfalt an Kunst ist also versprochen!

Wiener Innenstadt Galerienwoche

Wo Start: Bauernmarkt 11-13, 1010 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Biolüge?

Bio ist heute in aller Munde (und füllt bereits viele Mägen), aber wer sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, weiß wohl kaum, was er bei Bio wofür bezahlt. Dieser Vortrag klärt auf: Was heißt überhaupt Bio, woher kommt diese Bewegung? Wann darf man ein Produkt Bio nennen? Wie erkennt man Bio-Produkte? Und viele Fragen mehr!

Zahlt man für Bioprodukte Deppensteuer?

Wo VHS Mariahilf Neubau Josefstadt, Damböckgasse 4, 1060 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel 6,- Euro

