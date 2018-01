Heute in Wien: 5.1.18

Tagestipps 5 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heiße Events erwarten euch am ersten Wochenend-Party-Tag des Jahres. Nebenbei könnt ihr eine neue 2nd Hand Kamera erstehen und Spielen was das Zeug hält!

Kamera gefällig?

„Three Kings“ ist die 2nd Hand Gebrauchtkamera- und Fotobörse in Wien! Kameras, Objektive, Blitzgeräte, Bildschirme, Drucker… Alles rund um die Fotografie! Besuchen – Tauschen – Verkaufen – Kaufen

„Three Kings“, die Fotografie Börse im 7. Bezirk

Wo LIK Akademie für Foto und Design, Seidengasse 17 (2. Stock), 1070 Wien

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Die Sonne im neuen Jahr begrüßen

108 gilt in der indischen Tradition als heilige Zahl. Aber auch im Westen werden gerne zum neuen Jahr 108 Sonnengrüße gemacht. Eine schöne und dynamische Yogapraxis, bei der du deine inneren und äußeren Widerstände überwinden kannst. Nur 12,- Euro Teilnahmegebühr bzw sind auch alle ‚YID-Blöcke‘ gültig! Bitte um verbindliche Anmeldung per mail an: yogaisdifferent@gmail.com an.

108 Sonnengrüße

Wo Yoga is different, Schlösselgasse 19/1, 1080 Wien

Wann 17:30 – 19:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro

Gemeinsames Spielen bis zum Morgen

Im GO7 wird wieder gespielt. Bis zum Morgengrauen werden die Werwölfe vom Düsterwald wach gehalten. Aber auch andere Spiele werden ausgepackt. Fragen an kati.knoll@spielen.at. Mitglieder spielen gratis, Tagesmitgliedschaften gibt es für 4,- Euro.

Nachtflug – 01/2018

Wo GO7, Mariahilfer Straße 82/21, 1070 Wien

Wann 20:00 – 4:00 Uhr

Wieviel 4,- Euro

Heiß ins neue Jahr

Trotz des Winters werden auch im neuen Jahr bei So Mi Like It die Temperaturen wieder auf tropisches Niveau gehoben. Mit dem besten aus jamaikanischen Dancehall, Afrobeats aus Westafrika, Soca aus Trinidad und Südstaaten Trap sorgen die Residents Ras Sound Int’l, DJ 3gga & O.S.F. Sound für eine volle Tanzfläche und eine heiße Partynacht ganz im Caribbean Style.

So Mi Like It – Finest Dancehall, Hip Hop & Afro

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 22:00 – 5:00 Uhr

Wieviel 7,- Euro < 23:00 Uhr < 10,- Euro

