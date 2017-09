Heute in Wien: 4.9.17

Tagestipps 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ab heute sieht man wieder Scharen von Schülern auf den Straßen … Wer den ersten Schultag sinnvoll verarbeiten will, wir hätten da ein paar Tipps.

Korean Dining

Asiatische Küche aufzutischen ist eine Sache. Tatsächlich authentisch und explizit koreanisch zu sein, das bedarf einer Kunst, die das Yori zu versprechen scheint. Die Köche haben bereits den koreanischen Botschafter überzeugt, das Ambiente ist edel und modern und dem Lokal steht für ein Erfolgskurs nichts im Wege. Wer hier essen geht, der ist auf der Suche nach einem hochwertigen Mittag- oder Abendessen und ist bereit dafür ein paar Euro mehr zu zahlen.

Yori

Wo Wiesingerstraße 8, 1010 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Reiselustige Schüler und Studenten aufgepasst!

Du wolltest schon immer einmal für eine Zeit ins Ausland gehen? Dann ist die AIFS Auslandsmesse genau das Richtige für dich! Im Ausland studieren, arbeiten, reisen, lernen und die Welt entdecken. Ob Schüleraustausch, Studieren im Ausland, Au Pair, Work and Travel oder Freiwilligenarbeit, hier ist für jeden Reiselustigen etwas dabei.

AIFS Auslandsmesse

Wo 25hours Hotel, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Summer of Movement

Das ist das diesjährige Motto des MuseumsQuartiers. Heute und morgen wird in diesem Rahmen ein sehr cooles Programm angeboten: Versucht euch an verschiedenen Tanzstilen bei kostenlosen Workshops. Zur Auswahl stehen etwa Capoeira, Salsa, Boogie, Ballett oder auch Walzer. Das genaue Programm erfährt ihr unter folgendem Link.

Tanzworkshops – MQ Summer of Movement

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1060 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Schräg aber schön

Von außen ist ja fast nicht zu erkennen, dass das Tag/Nachtasyl eine hippe Bude ist, in der sehr schräge, aber tolle Dinge passieren … Heute könnte wieder so ein ganz spezieller Abend sein. Am Programm stehen die Musikerin und Theatermacherin Stefanie Sourial und die tschechisch-amerikanische a capella Band Kačkala.

Kačkala und Stefanie Sourial im Tag/Nachtasyl

Wo Tag/Nachtasyl, Stumpergasse 53-55, 1060 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

