Heute in Wien: 4.8.17

Tagestipps 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer will an so einem heißen Tag schon raus aus der (hoffentlich) kühlen Wohnung? Deshalb beschränkt sich unser heutiges Programm fast nur auf den Abend. Dafür hält man es dann umso länger aus …

Leopold ist jetzt Asiate

Das Café Leopold wurde von den Gyoza Brothers übernommen und ist nun fast gänzlich asiatisch. Seltsamerweise haben sich auf die Karte auch Wiener Schnitzel oder Sacherwürstel verirrt. Nett ist es hier im MQ aber nach wie vor. Wir gönnen uns jedenfalls heute dort ein gutes Mittagessen!

Café Leopold

Wo Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Nicht oben ohne aber oben tanzen

Und zwar bei der OBEN ROOFTOP BAR. Die nette Veranstaltungsreihe des OBEN auf dem Dach der Hauptbücherei am Urban Loritzplatz hat sich inzwischen einen namen gemacht. Zurecht! Mit gemütlicher Musik kann dort der laue Sommerabend entspannt und tanzend genossen werden.

Beats am Dach

Wo OBEN, Urban Loritzplatz, 1070 Wien

Wann 18:00 – 2:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Und oben schauen

Gleich daneben ist ein Open Air-Kino mit hervorragender Filmauswahl. Heute läuft zum Beispiel der frische Nachfolger des Schottischen Klassikers Trainspotting. Mit T2 – ebenfalls unter der Regie von Danny Boyle – kehrt Ewan McGregor in seine vieldiskutierte Rolle Mark Renton zurück.

Kino am Dach: T2 Trainspotting 2

Wo Kino am Dach, Urban Loritzplatz, 1070 Wien

Wann 20:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Ermäßigung möglich)

80s, 90s & more

Im Weberknecht heizt heute DJ Lexxus die Tanzfläche an. Mit Sounds aus den 80s und 90s ist das Motto des Abends: Back on the Dancefloor! Eintritt ist frei und wer so richtig auf die Pauke hauen will: Spritzer um 1,30 Euro und Tequila um 1,50 Euro!

Back on the Dancefloor: 80s, 90s & more!

Wo Weberknecht, Lerchenfeldergürtel 49, 1160 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 3.8.17 Dafür, dass wir mit einem gesunden, veganem Mittagessen starten, sündigen wir am Abend bei zwei alkoholreichen Veranstaltungen gleich doppelt. Zwischendurch gibt's

Heute in Wien: 2.8.17 Einen Hitzetag beginnt man am besten mit Eis! Anschließend wurmen wir uns durch zu einer Runde Dungeons and Dragons. Abgeschlossen wird der Tag mit Depeche Mode.

Heute in Wien: 1.8.17 Heute soll es extrem heiß werden! Und das Wetter wird angeblich auch ziemlich warm ;) Grund genug ein paar klimatisierte Räume aufzusuchen. Der laue Sommerabend wird

« Heute in Wien: 3.8.17