Heute in Wien: 4.7.17

Tagestipps 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Den Unabhängigkeitstag der USA feiern wir mit echt-amerikanischer Atmosphäre zu Mittag. Weiter geht’s mit viel Musik und einem tollen Jubiläums-Sommerfest.

USA!

Im Hard Rock Cafe ist man am heutigen Unabhängigkeitstag der USA goldrichtig. Mehr wegen der real american atmosphere als wegen dem gratis Bud, das es heute zur Feier des Tages zu jeder bestellten Hauptspeise dazu gibt. Für uns Österreicher ist dieses wässrige Bier ja nicht unbedingt ein kulinarischer Höhepunkt.

Happy 4th of July!

Wo Hard Rock Cafe Vienna, Rotenturmstraße 25, 1010 Wien

Wann 9:30 – 24:00 Uhr

Feinster Reggae

Am Vienna Sunsplash Festival ertönen chillige Sounds vom feinsten. Damian Marley, Xavier Rudd, Kabaka Pyramid und Rekall heizen in der wunderschönen Arena so richtig ein. Tickets gibt’s im Vorverkauf um 49,99 Euro. Hoffentlich ergattert ihr noch welche!

Vienna Sunsplash Festival 2017

Wo ARENA Wien, Baumgasse 80, 1030 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Wieviel ab 49,99 Euro

Nutze dein Museum

Unter diesem Motto feiern das dotdotdot Film Festival und das Volkskundemuseum Wien ein gemeinsames Sommerfest. Beide haben ein Jubiläum zu feiern: Acht Jahre dotdotdot und 100 Jahre Volkundemuseum. Bei freiem Eintritt ins Museum und umfangreichem Programm wird den Gästen allerhand geboten.

Sommerfest 2017: Nutze dein Museum

Wo Volkskundemuseum Wien, Laudongasse 15-19, 1080 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Herbie in der Oper

In den letzten Tagen des Jazz Fest Wien findet einer der absoluten Höhepunkte statt. Mit Herbie Hancock kommt einer der aktuell wohl größten Jazzmusiker und wichtigsten Wegbereiter der elektronischen Musik in die Bundeshauptstadt. Ein paar Tickets sind vielleicht noch übrig. Also schnell zugreifen!

Herbie Hancock live

Wo Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel ab 27,50 Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 3.7.17 Montag muss nicht immer der frustrierendste Tag der Woche sein. Schon gar nicht in den Ferien! Nach Kultur am Vormittag und Burger zu Mittag gibt es Wissenschaft oder

Heute in Wien: 2.7.17 Fein frühstücken, flanieren am Flohmarkt, froh Feiern und fetziger Musik lauschen. Der erste Juli-Sonntag könnte nicht schöner im Bilderbuch stehen, geht es nach

Heute in Wien: 1.7.17 Schon ist der Juni vorbei, aber es gibt keine Zeit nachzutrauern. Am Samstag erwartet uns Magisches auf der Donauinsel, Kreatives im Augarten, Köstliches am Donaukanal

« Sommer im MQ