Heute in Wien: 4.5.2018

Tagestipps für Wien

In der Kletterhalle verausgaben wir uns sportlich, danach laden wir beim Country Fest im Böhmischen Prater unsere Energiespeicher wieder auf, um anschließend voller Elan beim Spring In On vorbeizustrahlen.

Zucker für’s Goscherl

Mit einem kleinen Mokka und einer Mehlspeise starten wir im Zuckergoscherl in ein abenteuerliches Wochenende. Nette Details wie eine Deckenlicht-Installation aus alten Buchstaben tragen zu dem charmanten und wienerischen Flair bei.

Café Zuckergoscherl

Wo Landstraßer Hauptstraße 41-43, 1030 Wien

Wann 8:00 – 2:00 Uhr

Outdoor Opening

Kurz vor dem ersehnten Wochenende hängen wir noch in der Kletterhalle Wien ab, wo wir uns auspowern und den ganzen Stress der Woche hinter uns lassen. Viele neue Boulder und Top-Routenetters Österreichs warten entdeckt zu werden. Zusätzlich gibt es coole Sounds von DJ Dank und Free Hot Dogs.

Outdoor Opening 2018

Wo Kletterhalle Wien, Erzherzog Karl Straße 108, 1220 Wien

Wann 15:00 – 23:00 Uhr

Country Fest im Prater

Im Böhmischen Prater findet wieder das große Country Fest statt. Ab 17:00 Uhr sorgt die Band New West für einen ausgelassenen Abend für die ganze Familie und das Alles bei freiem Eintritt.

Country Festival

Wo Böhmischer Prater, Laaer Wald 30C, 1100 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt

Passion For Cinema

Die Vielfalt der österreichischen Kulturszene begegnet uns beim Ethnocineca Filmfestival. Ein Besuch wird mit einer Keynote von Dr. Favero und einem Opening Film von Siegfried Ressel belohnt.

12th Ethnocineca – Int. Documentary Film Festival Vienna

Wo VOTIVKINO / DE FRANCE, Währingerstraße 12 1090

Wann 19:00 -23:00

Spring It On

Beim Spring It On, leiten The Nice Guys den Sommerbeginn mit einer Party der Extraklasse ein. Im Gastgarten treten 3 Live – Bands aus verschiedenen Genres auf, dazu gibt es erfrischende Special Drinks und ein BBQ. Zur späteren Stunde legen DJ’s im Indoor Bereich auf.

Spring It On

Wo The Nice Guys, Karl Farkas Gasse 18, 1030 Wien

Wann 15:00 – 4:00 Uhr

