Heute in Wien: 4.4.2017

Mit Kultur im Kopf und Kunst im Magen geht es am Abend sportlich oder melancholisch zu. Vom Kunsthistorischen Museum begeben wir uns zu Mittag ins genial japanisch beeinflusste Mochi. Ausklingen lassen wir den Dienstag bei einem Tischtennisabend im fluc oder einem Folk and Country-Konzert im B72.

Kunst am Morgen

Den Vormittag verbringen wir heute im Kunsthistorischen Museum um uns die frisch eröffnete Ausstellung von Maria Theresias Medaillen anzusehen. Wer nicht alles sieht oder Lust auf mehr hat, kauft sich am besten gleich eine Jahreskarte. Für unter 25-Jährige kostet diese mit 19,- Euro nicht viel mehr als ein Einzeleintritt.

Kunsthistorisches Museum Wien

Wo Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Erwachsene 15,- EUR (Ermäßigungen möglich, unter 19 Jahren kostenlos)

Mittag im Zweiten

Im Mochi bekommt man abends nur schwer eine Reservierung, mittags aber kann man sein Glück versuchen – besonders jetzt, wo man es auch im Gastgarten wieder aushält. Hier wird japanische Tradition gekonnt mit verschiedensten internationalen Küchen kombiniert. Besonders zu empfehlen sind die Sushi Rolls!

Mochi

Wo Praterstrasse 15, 1020 Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Tischtennis-Ringerl

Wer noch ein bisschen Bewegung braucht, schaut am besten zum Fluc Ringerl. Das Tischtenniskolletiv HERTA & HÜNE veranstaltet zum ersten Mal einen offenen Abend. Es wird empfohlen eigene Schläger mitzubringen.

Fluc-Ringerl

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Folk und Country

Die Band „Me And That Man“ gastiert heute im B72. Rund um Metal-Legende Nergal und den britisch-polnischen John Porter hat sich eine Old-School-Folk & Country Formation gebildet, deren melancholische Klänge weit in die Tiefe gehen. Zu hören gibt es ihr Debütalbum „Songs Of Love & Death“.

Me And That Man

Wo B72, Hernalser Gürtel 72-73, 1080 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 24,50,- EUR (Vorverkauf) 27,- EUR (Abendkasse)

