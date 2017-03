Heute in Wien: 4.3.2017

Tagestipp 4 (c) STADTBEKANNT

Alpenfrühling am Yppenplatz, fescher Kleidertausch oder Wiener Technoball? Bei dem Angebot heute kommt schon richtig Frühlingsstimmung auf! Ihr habt die Wahl! Unsere Tagestipps!

Frühstücksgenuss am Yppenplatz

Bevor das Rasouli im 16. Bezirk nach 7 Jahren demnächst leider endgültig seine Pforten schließt, ist es Zeit „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Das könnt ihr heute am besten bei einem köstlichen Frühstück tun. Unsere Empfehlung: die Frühstücksvariation „Alpenfrühling“ und das „Rasouli Frühstück“ – das muss man nochmal erlebt haben!

Rasouli

Wo Payergasse 12, 1160 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Fescher Kleidertausch!

Bereit für den Frühjahrsputz? Dann Kasten ausräumen und los geht’s! Denn heute könnt ihr bei der Fesch’kleidertauschbörse nicht mehr gebrauchte Klamotten gegen neue Fetzen tauschen – und der Frühling kann beginnen!

Fesch’kleidertauschbörse Wien

Wo Die Schöne, Kuffnergasse 7, 1160 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro (Teilnahmegebühr)

Wie lange noch bis 5. März 2017

Open Stage

Die offene Bühne des Burgtheaters lädt heute alle Schauspieler und alljene, die es noch werden wollen, ein gemeinsam zu performen. Vielleicht stehst auch du letztendlich auf der Bühne? Klingt auf jeden Fall nach einem unterhaltsamen Abend und danach steht Party am Programm!

VorstellBar

Wo Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr (Ticketverkauf ab 19:00 Uhr)

Wieviel 7,50 Euro (nur Abendkasse)

Alles Techno!

Unter dem Motto „Tradition trifft Zukunft – Walzer meets Beats“ wird heute am 8. Wiener Technoball in den historischen Räumlichkeiten des Kursalon Hübner das Tanzbein geschwungen. In diesem Sinne: Alles Techno!

8. Wiener Technoball

Wo Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann ab 21:00 Uhr (Technodinner bereits um 19:30 Uhr)

Wieviel 59,- Euro (Vorverkauf) und 65,- Euro (Abendkasse) – Tickets

