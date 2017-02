Heute in Wien: 4.2.2017

Tagestipp 4 (c) STADTBEKANNT

Bei der Rockabilly Voltage in der Ottakringer Brauerei kann man sich heute zurück in die 1950er Jahren versetzen! Wer Lust auf etwas Bewegung hat, sollte unbedingt YoQuila ausprobieren – eine Mischung aus Yoga und Tequila!

Rockabilly Voltage!

Sich nochmal fühlen wie in den 1950er Jahren kann man heute Abend in der Ottakringer Brauerei! Von hippen Barbershop über Tattoo Store bis hin zu Pin Up Fotoshooting gibt es hier alles was das Herz von Rock’n Roll Fans höher schlagen lässt!

Rockabilly Voltage

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann ab 19:30 Uhr

Wieviel 16,- Euro (Vorverkauf) oder 20,- Euro (Abendkasse)

Feel Good Yoga

Lust auf etwas Bewegung, aber der Spaßfaktor soll dabei nicht zu kurz kommen? Dann haben wir genau das Richtige für euch: YoQuila – zuerst Yoga zu lässiger Partymusik und danach geht’s gleich weiter mit Tequila!

YoQuila – Salsa Yoga y Tequila

Wo Little Havana, Elisabethstrasse 13, 1010 Wien

Wann 20:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Let’s swing!

Tanzen zu 50’s und 60’s Tunes, Rock’n’Roll, Swing und Soul kann man heute abends in der Philiale im Gartenbaukinofoyer! Dabei gilt natürlich auch der Dresscode 1950’s und 1960’s – klingt auf jeden Fall einem unterhaltsamen Abend!

6 Jahre Swell Time – A Mad Men Night Out

Wo Philiale im Gartenbaukinofoyer, Parkring 12, 1010 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 11,- Euro – Tickets

Party am Samstag!

Wer heut Abend abfeiern möchte, sollte heute in der Club|Bar Auslage vorbeischauen – denn hier bringen heute die DJs Schlepp Geist, Späk und Kotterzür & Katka die Gäste zum tanzen!

Journey to Tarab w/ Schlepp Geist (live) | The Ghost

Wo Club|Bar Auslage, Lerchenfelder Gürtel 43, 1160 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

