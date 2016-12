Heute in Wien: 4.12.2016

Tagestipp 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bundespräsidentenwahl 2016 – ich war dabei! Also nicht vergessen, wählen gehen! Wer diese Pflicht erfüllt hat, kann sich danach auch als Belohnung einen oder mehr Punsch am Karlsplatz gönnen – in diesem Sinne, Prost!

Wählen gehen!

Geht heute wählen und macht von eurem Wahlrecht gebrauch, denn jede Stimmt zählt – und wer nicht wählt, darf sich im Nachhinein nicht über das Ergebnis beschweren!

Bundespräsidentenwahl 2016

Wo im zuständigen Wahllokal

Wann 7:00 – 17:00 Uhr

Frühs(c)hoppen mit Design

Auch heute vormittags und mittags kann in der Ottakringer Brauerei noch ordentlich geschmökert und geshoppt werden. Denn auch heute werden hier noch schöne Dinge aus den Bereichen Kunst, Design, Vintage und Trödel angeboten!

DesignerInnen Frühs(c)hoppen von Mondscheinbazar

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

Punsch am Karlsplatz

Wunderschönes Handwerk und guten Punsch gibt es auch diesen Winter wieder am Christkindlmarkt am Karlsplatz! Idealer Tipp für einen Familienausflug oder ein weihnachtliches Come Together mit den besten Freunden!

Adventmarkt vor der Karlskirche

Wo Karlsplatz (vor der Karlsplatz), 1040 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Girls Shopping!

Schicke Accessoires, Klamotten, Schmuck und jede Menge an Krimskrams können shoppingfreudige Mädels heute am Mädchenflohmarkt im Wiener MuseumsQuartier ergattern. Vielleicht ist ja auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk dabei!

Schwesterherz Der Mädchenflohmarkt I Wien

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Viden! U

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro – Tickets

Noche de cine colombiano!

Heute Abend ist Kolumbien das Gastland beim Mittelamerikanischen Filmfestival! Gezeigt werden die Filme „Die letzten Ferien“, „Gualcalá“ und „Saat, eine Trauer die das Leben kostet“ – jeweils in spanischer Orginalfassung mit englischen Untertiteln.

Kolumbianischer Filmabend beim Mittelamerikanischen Filmfestival

Wo METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel 8,50 Euro – Tickets

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Heute in Wien: 3.12.2016