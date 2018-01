Heute in Wien: 4.1.18

Tagestipps 4 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem köstlichen Bio-Mittagessen stehen drei unterschiedliche Abendveranstaltungen zur Auswahl: Theater, Quiz oder Party!

Auf jeden Fall bio!

Wer die Wichtigkeit von bio-zertifizierten Produkten erkannt hat, weiß, dass man bei biodeli genau an der richtigen Adresse ist. Sogar die Verpackungsmaterialien sind nachhaltig! Ja, denn man kann die Speisen auch mitnehmen oder bestellen. Die Auswahl der Gerichte ist jede Woche neu und deckt viele verschiedene Küchen dieser Welt ab. Es ist immer für jeden etwas dabei: Ob vegan, vegetarisch, mit Fleisch, gluten- oder laktosefrei.

biodeli

Wo Gumpendorfer Straße 36, 1060 Wien

Wann 11:30 – 17:00 Uhr

Ein Terrorist auf der Bühne

Angesichts der Attentate von Paris, Nizza, Brüssel oder auch Kopenhagen ist Terrorismus, namentlich jener im Zeichen irgendwelcher Götter, wieder in aller Munde. Was aber bringt einen Menschen dazu, andere Menschen im Namen irgendeiner Sache, sei es Revolution oder Religion, tatsächlich zu ermorden? Ein inszeniertes Live-Interview, geführt von Hanno Settele.

My Life As A Terrorist

Wo WERK X, Oswaldgasse 35A, 1120 Wien

Wann 19:30 – 20:45 Uhr

Wieviel 20,- Euro (Ermäßigung möglich)

Ins neue Jahr quizzen

Es gibt eigentlich nichts besseres, als das neue Jahr mit einem Quiz zu begrüßen. Ein perfekter Ort für Vorsätze jeglicher Art, für erste große Erfolge und für gute Unterhaltung. Von Mozart bis McCartney, von Einstein bis Frankenstein, von Sokrates bis Am Dam Des: 20 knifflige Fragen. In Bild, Ton und Video. Jeden ersten Donnerstag im Monat. Bitte reservieren!

Tunnel Pub Quiz hosted by Common People #22

Wo Tunnel Vienna Live, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 20:30 – 23:00 Uhr

Party auf international

Das Travel-Shack ist längst kein Geheimtipp mehr nur für Rucksack-Touristen. Der stehts volle Party-Schuppen öffnet nach der Weihnachtspause wieder seine Pforten und lockt mit günstigen Getränke-Specials.

Travel-Shack: Big Opening New Year’s Party

Wo Mariahilfergürtel 21, 1150 Wien

Wann 17:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

