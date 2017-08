Heute in Wien: 31.8.17

Tagestipps 31 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein perfekter Donnerstag mit geilem Essen, netten Leuten, süffigem Bier und gutem Film steht vor der Tür!

Mediterran-asiatisch

Das ON Sud bietet feinste Fusion-Küche mit einem ungewöhnlichen Mix aus asiatischen und mediterranen Elementen. Auch wenn die Gegend in Rudolfscrime anders vermuten lässt, so sind die Preise dem exquisiten Ambiente angemessen. Macht euch auf ein Geschmackserlebnis der ganz besonderen Art bereit!

ON Sud

Wo Maria vom Siege 4, 1150 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Unter freiem Himmel networken

Stell dir vor, es gibt ein Event wo du die Möglichkeit hast bei freiem Eintritt, erfrischenden Drinks, Live Musik und gemütlichem Ambiente interessante Kontakte zu knüpfen. Klingt interessant! Beim Follow Open Air – After(Net)Work im Stadtpark wird dies jedenfalls versprochen. Einen Versuch ist es sicherlich Wert!

Follow Open Air – After(Net)Work

Wo Café Français Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Na Hawidere!

Das Hawidere ist eine Fixadresse in Wien wenn es um gute Bier-Beratung geht! Heute wird dort ein Beer Release inklusiver Verkostung gefeiert. Als Beilage gibt es Walzer Braten und Molen Tiramisu. Außerdem wird das Ganze von lustigen, traurigen und schmutzigen Wienerliedern – gesungen und gespielt von Pino Barberi – begleitet.

Beer Release und De Molen Tap Takeover

Wo Hawidere, Ullmannstraße 31, 1150 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Oscar-Film im Freiluft-Kino

Chiron wächst in Miami fern jeglichen Glamours auf. Erzählt werden drei Momente aus seinem Leben von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, in denen er sich selbst entdeckt, um seinen Platz in der Welt kämpft, seine große Liebe findet – und auch wieder verliert. Im Kino am Dach wird heute der Oscar-Prämierte Film „Moonlight“ in der Originalversion mit Untertiteln gezeigt.

Moonlight

Wo Kino Am Dach, Urban-Loritz-Platz 2A, 1070 Wien

Wann 20:30 – 23:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Ermäßigung möglich)

