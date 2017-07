Heute in Wien: 31.7.17

Tagestipps 31 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die neue Woche beginnt mit ganz viel Fleisch. Politik und Sport ist aber auch dabei. Viel Abwechslung erwartet uns also heute!

All you can Meat

Die Leopoldauer Alm ist für ihre großen Portionen bekannt. Einmal im Monat findet hier ein All you can eat-Spare Ribs-Essen statt. Um 15,90 Euro kann hier ein Ripperl nach dem anderen verputzt werden. Dazu gibt’s natürlich auch Beilagen. Verschwendet wird dabei Nichts – es wird erst nachgereicht, sobald ein Teller aufgegessen wurde. Reservierung wird empfohlen!

Spare Rips All you can eat

Wo Lepoldauer Alm, Wagramerstraße 205, 1210 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,90 Euro

Tarek hört zu

Leider ist uns eine Unterhaltungsveranstaltung verloren gegangen: Frank Stronach hat das ORF-Sommergespräch abgesagt. Der ORF will den Termin aber trotzdem wahrnehmen und lädt interessierte Zuseher ein, ins Sommergespräche-Studio vor dem Parlament zu kommen und mit Tarek Leitner über Politik zu plaudern. Die Gespräche werden aufgezeichnet und in der TVthek zu sehen sein.

Tarek Leitner hört zu

Wo Österreichisches Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Die Eiszeit beginnt!

Die Vienna Capitals beginnen ihr Training für die nächste Eishockey-Saison. Der Titelverteidiger stimmt sich in der Albert-Schulz-Eishalle auf die ersten Partien ein und freut sich über die Unterstützung der Fans beim ersten Training.

Vienna Capitals Trainingsstart

Wo Albert-Schulz-Eishalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien

Wann 17:50 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Die Nase läuft

Runtasia lädt wieder zum gemeinsamen Joggen ein. Zusammen macht’s einfach viel mehr Spaß. Besonders wenn die Elektrolyte danach beim „Renner“ wieder aufgetankt werden. Am Programm steht diesmal der Nasenweg. Die insgesamt neun Kilometer und 300 Höhenmeter sollten für fast alle zu schaffen sein und deshalb sind Läufer jeder Stufe willkommen! Bitte unter office@runtasia.at anmelden.

Lauftreff auf die „Nase“

Wo Treffpunkt: Nussdorfer Platz

Wann 18:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

