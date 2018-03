Heute in Wien: 31.3.2018

Tagestipps 31 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Im Freiraum genießen wir Speis und Trank, darauf folgt eine Portion gscheiter Punk. Mit Spiel, Spaß und Spannung gehts in die nächste Handlung.

Freilich Freiraum

Der Name ist Programm, hier ist es offen und großzügig. Neue und junge kreative Gerichte stehen am Tagesplan, dementsprechend ist auch das Publikum. Prädikat: Delikat!

Freiraum

Wo Mariahilfer Straße 117, 1060 Wien

Wann 8:00 – 2:00 Uhr

Ostermarkt

Am Hof schlendern wir zur Osterzeit einerseits an restaurierten historischen Gebäuden, anderseits an klassisch tradionellen wie auch neuen Marktständen vorbei. Dabei lassen wir uns von Kunsthandwerk sowie Osterdekor als auch edlem Kitsch inspieren und zu dem ein oder anderen Kauf hinreißen.

Ostermarkt am Hof

Wo Am Hof, 1010 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Dezentraler Punkrock

Wir strahlen in den Abendstunden Richtung Ilgplatz, wo wir uns bei rotzig frechen Live Musik der Punkrocker Farkas und Granzzl wieder finden. Neben Punkrock der alten Schule erfreuen wir uns auch an traumhafter Bewirtung – also Prost!

Farkas & Granzzla

Wo Dezentral, Ilgplatz 5, 1020 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Everybody, be cool!

Wer kennt sie nicht die musikalischen Perlen rund um die Filme von Quentin Tarantino? Anlässlich seines diesjährigen Geburtstages widmet das Cabaret Fledermaus einen ganzen Abend seinen legendären Soundtracks, angefangen von Pulp Fiction über Death Proof bis hin zu From Dusk Till Dawn.

Pulp Fiction Ballroom Live: The Tarantino Experience

Wo Cabaret Fledermaus, Spiegelgasse 2, 1010 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr

STADTBEKANNT

