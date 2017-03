Heute in Wien: 31.3.2017

31 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Thank God, it’s Friday! Mit den Tipps zum heutigen Tag läuten wir das Wochenende ein. Der Vormittag startet kulinarisch mit Frühstück am Donaukanal, den Abend lassen wir dann mit ein paar Tanzmoves ausklingen.

Frühstück am Donaukanal

Vor allem wenn es das Wetter erlaubt draußen zu sitzen, gibt es nichts über Sonnetanken und Frühstücken am Donaukanal. Auch für Spätaufsteher ist hier das Motto am Fluss Cafè eine exzellente Wahl. Reichhaltig ist die Auswahl und die Schmankerl aus Mehlspeisenvitrine sollte man sich ebenso nicht entgehen lassen.

Motto am Fluss

Wo Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Genuss in der Markterei

Gustieren, durch die Gänge schlendern und alle Eindrücke auf sich wirken lassen. Das vielseitige Angebot der fixen und regelmäßigen Produzenten lädt an Freitagen und Samstagen in die Räumlichkeiten der Alten Post ein. So kann das Wochenende beginnen.

Markterei

Wo Dominikanerbastei 11, 1010 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Hinter den Kulissen des Burgtheaters

Wie wäre es mit einer Portion Kultur für den Nachmittag? Was sich in der Burg hinter dem Vorhang abspielt, zeigt die Führung durch das Theater. Architektur, Kunst und Geschichte stehen hierbei auf dem Programm.

Nachmittagsführung Burgtheater

Wo Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 15:00

Wie EUR 7.- (Ermäßigung möglich)

Iceberg direkt voraus

Man kann das monatliche Spektakel mittlerweile so etwas wie eine Kult-Institution nennen. Auf drei Floors gibt es jede Menge Musik, bei der 80s-, Hardrock- und Technofans auf ihre Kosten kommen. All das umrahmt mit dem ganz speziellen Charm, den die Arena als Partylocation zu bieten hat.

März-ICEBERG

Wo Baumgasse 80, 1030 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wie EUR 12.-

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 30.3.2017 Das Wochenende ist zum Greifen nahe, deswegen stimmen wir uns darauf mit einem gemütlichen wie vielseitigen Donnerstagsprogramm ein. Ein Marktspaziergang, jede Menge

Heute in Wien: 29.3.2017 Wir starten in einen Mittwoch voller Abwechslung. Vom Frühstück am Schwendermarkt geht es nach Hütteldorf, danach zurück in die Stadt für Kultur und unterhaltsames

Heute in Wien: 28.3.2017 Schlemmen, Stricken, Schlecken, Schreiben. Der Buchstabe S zieht sich heute wie ein roter Faden durch den Tag. Vom kaiserlichen Frühstück in Schönbrunn bis zum

« Fundstück – Fenstermalereien