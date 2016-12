Heute in Wien: 31.12.2016

31 Tagestipp Dezember (c) STADTBEKANNT

JUHUUU Silvester! Heute! Feiern! Party! Letzter Tag im Jahr! Byebye 2016! Wir sind ganz aufgeregt. Heute schreiben wir zum letzten Mal im Jahr 2016. Natürlich ist in Wien die Hölle los. Aufgepasst!

Silvester in Wien

Was macht man so am letzten Tag im Jahr? Bis die Partys losgehen, dauert es ja noch eine Weile – deswegen hier ein paar Tipps für ein perfektes Silvester in Wien.

Silvester im Club

Wir haben da einen ganzen vollen, tollen Artikel für euch geschrieben, wo alle Silvesterpartys zusammengefasst sind und ihr gleich noch alle Adressen und Infos dazu bekommt. Hier aber schonmal ein kleiner Auszug:

Silvestergala in der Pratersauna – Obwohl letztes Jahr offiziell „The last New Years“ gefeiert wurde, weil die Sauna ja ‚zugsperrt‘ hat, gibt’s heuer wieder eine fette Fete. Diesmal eben in der neuen Pratersauna. Inklusive Warm Up im Dots.

Switch D’n’B NYE Gala – in der Auslage. 29 DJs, 14 Stunden Party und viel, viel Drum and Base gibt’s hier ab 22:00 Uhr um 15,- Euro.

NYE – The End (Cafe Leopold 2001 – 2016) – Zum letzten Mal wird heuer im Leopold gefeiert. Wir werden es schmerzlich vermissen!

New Years Eve Party – im Volksgarten. Gute Lage, traditionelles Fortgehen, massenhaft Menschen und dementsprechend auch saftige 25,- Euro Eintritt – aber ihr könnt es ja mal probieren, reinzukommen!

New Years Sturz Gala – so hieß auch letztes Jahr schon die Silvesterfete in der Grellen Forelle. Hier geht’s erst um Mitternacht los mit dem Hineinstürzen ins neue Jahr.

Meat Market Happy New Year – Fluc und Fluc Wanne ganz im Sinne von Fleisch und Mutter. Feiert euch den A* ab!

Bassproduction GOA Party – im Weberknecht widmet man sich ja immer wieder mal dem GOA Genre. So auch zu Silvester!

BEAT IT NYE Special – Flex wie es leibt und lebt und diesmal sogar noch ein Neujahrskonzert am 1. dazu – hier könnt ihr definitiv länger bleiben!

Fein Essen zu Silvester

Wer es doch ein bisschen ruhiger und festlicher haben möchte, dem empfehlen wir ein feines Silvesterdinner. Natürlich musste man bei diesen Lokalen eigentlich schon reservieren, aber wer weiß – vielleicht habt ihr ja Glück und findet spontan noch ein Platzerl?

