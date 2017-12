Heute in Wien: 31.12.17

31 Tagestipp Dezember (c) STADTBEKANNT

Yipiyaaee! Wir haben’s fast geschafft mit dem Jahr 2017! Wir hoffen, es war ein gutes Jahr für euch und wünschen euch mit unseren Silvester-Tagestipps einen guten Rutsch. Tut’s euch nicht weh und nicht vergessen das Neujahrskonzert morgen anzusehen. 😉

Silvester in der Stadt

Wer in Wien Silvester feiern will und sich nicht in der Wohnung versteckt, kommt fast nicht drumherum. Der Wiener Silvesterpfad lädt den ganzen Tag über ein, sich durch die Stadt zu bewegen. Bands, Musik, Performances und und und inklusive!

Wiener Silvesterpfad

Wo überall!! (Aber hauptsächlich um den Ring bzw. in der Inneren Stadt, am Prater und auch in Aspern-Seestadt)

Wann ab 11:00 Uhr die ganze Nacht

Silvester am Schiff

Das Badeschiff ist während der gesamten Weihnachtsferien ein Paradies für Kinder (und Erwachsene!!). Eisstockschießen, warme Getränke und Hot Pots für die ganze Familie! Perfekter Zeitvertreib für den letzten Tag des Jahres!

Weihnachtsferien am Badeschiff

Wo Badeschiff, Donaukanal, 1010 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Wieviel grundsätzlich gratis, die Angebote kosten dann aber natürlich was!

Für später Nachher geht’s mit Swing Silvester im Badeschiff weiter!!

Silvester um die Welt

Donauwalzer und Feuerwerk gehört zu Silvester wie der Christbaum zu Weihnachten? Denkste! Wo anders wird das neue Jahr nämlich gänzlich anders begonnen als hierzulande. Im Weltmuseum kann man in die Silvesterbräuche verschiedenster Kulturen eintauchen!

Kaffee & Kultur – Silvesterrituale rund um den Globus

Wo Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro

Wie Anmeldung unter +43 1 534 30-5150 oder kulturvermittlung@weltmuseumwien.at

Silvester im Kino

Heute wird im Filmcasino ein Überraschungsfilm gezeigt. Wir können also nicht viel verraten, nur dass es wohl ein Oscar-Anwärter für 2018 sein wird. Es bleibt spannend!

Silvester-Preview im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro

