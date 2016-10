Heute in Wien: 31.10.2016

Tagestipp 31 (c) STADTBEKANNT

Süßes oder Saures? Am gruseligsten Tag des Jahres ist auch heute in Wien einiges los!

Halloween-Time!

Lust dein schaurigstes Outfit auszuführen? Dann ab zum Halloween Special – The Dark Forest in der WU! Denn hier findet heute eine der gruseligsten Partys der Nacht statt.

Halloween Special – The Dark Forest

Wo WU Mensa, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 14 Euro (Abendkassa) oder 10,40 Euro (Vorverkauf)

Gansl Essen

In Wien gibt es allerhand Restaurants wo man ein gutes Gansl serviert bekommt. Wir haben die besten Lokale für euch getestet. Guten Appetit!

Ganslessen in Wien

Wie lange noch bis Mitte November 2016

Gewinnspiel STADTBEKANNT verlost ein Ganslessen für 2 Personen in Eischers Kronenstüberl in Neustift am Walde sowie einen Martinibrunch für 2 Personen im Hotel am Stephansplatz!

Witch, please!

Hexen, Zombies, Horrorclowns und Co. können heut Abend im WUK abfeiern!

Halloween – Witch Please – WUK

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 6 Euro (bis 23:00 Uhr), 10 Euro (mit Studentenausweis oder mit Verkleidung) oder 12 Euro (Abendkassa)

Scary Party

Auch in der Ottakringer Brauerei geht’s heute schaurig zu! 5 Floors sowie eine Silent Disco bieten die beste Voraussetzung für einen gelungenen Abend!

Scaryfest 2016 – Vienna’s ultimate Halloween Party

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann ab 21:30 Uhr

Wieviel 15 Euro (vor Mitternacht) und 16 Euro (nach Mitternacht)

