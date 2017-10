Heute in Wien: 31.10.17

Tagestipps 31 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute dreht sich natürlich alles um den gruseligsten Tag des Jahres! Sobald die Dunkelheit einbricht, jagt ein hervorragendes Event das nächste …

Halloween ist nicht real ohne Foto!

Im Zuge der Ausstellung Männer, Machos, Memmen – Männerbildnisse findet im Konzeptstore strictly HERRMANN ein Foto Shooting statt. Jeder ist eingeladen vorbeizukommen, im Halloween Kostüm oder ohne, und ein Bild sowohl von sich alleine als auch zu zweit, zu dritt, zu viert usw. machen zu lassen.

Helloween Shooting

Wo Strictly Herrmann, Taborstraße 5, 1020 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Grusel-Essen

Im Möbel erwartet euch das ultimative Halloween-Menü. Eine lange Party-Nacht benötigt eine gute Unterlage. Wie ihr reserviert und andere Infos erfährt ihr hier:

Spooky Halloween Dinner

Wo Das Möbel, Burggasse 10, 1070 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Horrorshow im Pub

Eine inzwischen traditionell-legendäre Party steigt auch dieses Jahr wieder im Charlie P’s. Den Höhepunkt der Party bildet ein Kostümwettbewerb bei dem es unter anderem zwei Tickets für’s Nova Rock 2018 zu gewinnen gibt.

Halloween Horrorshow at Charlie P’s

Wo Charlie P’s, Währinger Strasse 3, 1090 Wien

Wann 19:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Halloween im Theater

Das Volkstheater wird mit aufwändiger Deko und Technik in ein Haunted House verwandelt. Auch mit Horror-Clowns wurde nicht gespart. Denn IT is around und wer sich im Film noch nicht gegruselt hat, der darf das auf diesem HALLOWEEN Special nachholen.

Männer im Rotlicht – Halloween Special

Wo Rote Bar, Neustiftgasse 1 – Eingang Burggasse, 1070 Wien

Wann 23:00 – 5:00 Uhr

Wieviel 11,- Euro (VVK), 13,- Euro (AK)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Ristorante Scala