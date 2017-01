Heute in Wien: 31.1.2017

31 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zeitgenössische Fotografie im MUSA, Unterhaltung vom Feinsten am Kabarettgipfel oder doch lieber ein Ausflug zur Mannerfabrik? Ihr habt heute die Wahl!

Für Naschkatzen!

Die Schokoladenvorräte von Weihnachten sind nun endgültig aufgegessen? Dann ab zur Mannerfabrik! Denn gibt es köstliche Bruchware zu unschlagbaren Preisen – da zahlt sich das Hinfahren auf jeden Fall aus!

Manner Shop – Wien 17

Wo Wilhelminenstraße 6, 1170 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Contemporary Photography

Die derzeitige Austellung „Looking for the Clouds“ im MUSA – Museum auf Abruf – spannt thematisch und zeitlich einen Bogen von den dramatischen Ereignissen vom 11. September 2011 in New York bis hin zu der kriegsbedingten Migrationswelle im Jahr 2015 – sehr mitreißend!

Looking for the Clouds – Contemporary Photography in Times of Conflict

Wo MUSA Startgalerie Artothek, Felderstraße 6-8, 1010 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Einritt frei!

Wie lange noch bis 4. Februar 2017

Hamburg City rulez!

Ahoi! Im Hafenjunge – einer Kneipe, Laden und Grafikagentur in einem – kann man auch heute auf einen kleinen Snack vorbeischauen und anschließend den liebevoll gestalteten Design-Shop durchstöbern.

Hafenjunge

Wo Esterhazygasse 11, 1060 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Kabarett vom Feinsten!

Noch keinen Plan für heute Abend? In der Wiener Stadthalle sorgen heute Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Thomas Maurer, Thimas Stipsits und Dieter Nuhr mit ihrem Schmäh für gute Unterhaltung!

Kabarettgipfel

Wo Wiener Stadthalle (Halle F)

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 29,- Euro – Tickets

