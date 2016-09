Heute in Wien: 30. 9. 2016

Tagestipp 30 (c) STADTBEKANNT

Tagestipp für Wien

Wochenende!! Man merkt, die Stadt kriecht aus seinen Büros und rein ins Leben, denn es ist ganz schön was los an diesem Wochenende. Gratis, Festival, Design, Party – sucht euch was aus!

Flohmarktgeher

Alle paar Monate wieder – der Neubaugassenflohmarkt steht an! Also auf ins Gewusel und Schnäppchen ergattern. (Ein heißer Tipp sind die Juweliere auf der Neubaugasse, die im Rahmen des Flohmarkts die Preise fallen lassen, aber auch beim mastnak findet man bei dieser Gelegenheit Günstiges!)

Neubaugassen Flohmarkt

Wo Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr (morgen auch noch!)

Wieviel gratis!

Was für die Gesellschaft

Heute ist langer Tag der Flucht und das wird in einigen Institutionen gewürdigt. Schaut euch um – das Angebot ist ziemlich umfangreich!

Langer Tag der Flucht 2016

Wo österreichweit

Wann 9:00 – 0:00 Uhr

Gut zu wissen

Spezialführungen in der Albertina 15:30 – 18:00 Uhr (Eintritt frei!)

Shopping-Queens

Schon zwischen 26. und 29. September hatte man die Möglichkeit gebrauchte Trekking Utensilien zu Steppenwolf zu bringen und dann beim Flohmarkt heute und morgen zu verkaufen. Den Preis legt man selbst fest!

Herbst Trekking Flohmarkt 2016

Wo Steppenwolf, Kirchengasse 34, 1070 Wien / Neubaugassenflohmarkt

Wann ab 8:30 Uhr (auch morgen noch!)

Was gebrauchte Trekking-Ware (auch Kindersachen) gepaart mit Abverkaufsware!

Design

Unpackbar viele Ausstellungen, Projekte, Showrooms und und und werden während der Vienna Design Week wieder neu in den Fokus gestellt. Heute ist der erste Tag und laufen tut’s bis 9. Oktober. Tobt euch aus – das genaue Programm ist auf der Vienna Design Week Website zu finden!

Vienna Design Week

Wo verschiedene Orte in Wien

Wann 30. September bis 9. Oktober 2016

Verfressen

Bis 2. Oktober kann man sich in der Marx Halle von Food Truck zu Food Truck durchkosten. Wir wünschen euch einen großen Magen und viel Durchhaltevermögen!

Vienna Food Festival #3

Wo Marx Halle, 1030 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr (danach noch DJ bis 2:00 Uhr)

Wieviel 5,- Euro Eintritt

Leiwande Musik

Ein Showcase Festival ist deswegen so geil, weil sich hier nicht nur die Musikbranche trifft um am neuesten Stand zu bleiben, sondern auch, weil jeder Normalsterbliche dort auch hinkommen kann um am neuesten Stand zu bleiben. Wer auf der Suche nach Musik ist, die er noch nicht kennt – Waves, Baby!

Waves Vienna 2016

Wo WUK,Währingerstraße 59, 1090 Wien

Wann 29. September 2016 – 1. Oktober 2016

Wieviel Festivalpass 56,- Euro, Tageskarten 22,- bis 26,- Euro (Tickets)

Geburtstag

Das ist nicht die einzige Feierei heute – also teilt euch eure Kraft gut ein!

Radio The Label-Bar: 25 (Monate)!

Wo Radio The Label-Bar, Neustiftgasse 38, 1070 Wien

Wann ab 17:00 Uhr

Clubnacht

Das Celeste feiert Geburtstag und wie bei allen Dingen, wo es was zu feiern gibt, wollen wir auch das nicht verpassen!

Auftakt Celeste (3 Jahre Celeste)

Wo Celeste, Hamburgerstraße 18, 1050 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

