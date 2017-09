Heute in Wien: 30.9.17

30 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Kunst, Markt, Alkohol und gutes Essen. Ein perfekter Start in ein ereignisreiches Wochenende!

Wie entsteht Design?

Die VIENNA DESIGN WEEK ist Österreichs größtes Designfestival mit einer Vielzahl an Schauplätzen in ganz Wien. Das von Lilli Hollein kuratierte Event geht 2017 in seine elfte Runde. Entstehungs- und Produktionsprozesse offenzulegen und das experimentelle Arbeiten vor Ort anzuregen sind Kernelemente des Festivalkonzepts. Bis 8. Oktober dauert das Festival.

Vienna Design Week

Wo ganz Wien! Fokusbezirk: 1150

Mehr Bobo geht nicht

Mit dem Neubaugassen Flohmarkt findet das Bobo-Event schlechthin statt. Schön ist das! Auch diesmal gibt es schöne und lässige Klamotten für jedes Alter, Vintage, Accessories, Schuhe, Kleinmöbel, Kunst und Vieles mehr bei den Standlern unseren tollen Shops in der Neubaugasse!

Neubaugassen Flohmarkt

Wo Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gin for the win

Endlich! Die beste Spirituose der Welt bekommt sein eigenes Markt-Event in Wien. Kostproben sind direkt an den Ständen erhältlich und käuflich erwerbbar. Dafür werden unkompliziert an einer zentralen Kassastelle im Eingangsbereich Jetons für 2 Euro verkauft.

Ginmarkt

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Tagesticket: 19,- Euro

Mein Grätzl

Lust auf ein neues Abendlokal? Das „Mi Barrio“ versteht sich als lateinamerikanisches Eventzentrum. Mit den tollen und stimmungsvollen Räumlichkeiten – besonders dem großen Saal inklusive Bühne – eignet es sich auch perfekt dazu. Einer Anknüpfung an die große Vergangenheit des Andino steht also Nichts mehr im Weg. Beim Essen und Trinken wird auf eine reiche Auswahl an verschiedenen lateinamerikanischen Küchen gesetzt. Hier ist also bestimmt für jeden etwas dabei.

Mi Barrio

Wo Münzwardeingasse 2, 1060 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

