Heute in Wien: 30.8.17

Tagestipps für Wien

Kabarett, Kunst, Kameel und das möbel. Letzteres verdirbt uns zwar die Alliteration, beschert uns aber ein garantiert köstliches Frühstück!

Sitzen, Essen, Kaufen

Das Möbel ist ein Vorreiter in Sachen Concept Stores in Wien. Zwar findet der Möbelverkauf nicht mehr direkt in der Burggasse statt, dem Konzept tut dies aber keinen Abbruch, denn nach wie vor fungiert das Café auch gleichzeitig als Showroom. Beim Frühstück liegt der Fokus auf gesund und vegan. Das Zucchinibrot mit Lemon Curd ist sehr empfehlenswert!

das möbel

Wo Burggasse 10, 1070 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Kameelige Drinks

Im Schwarzen Kameel sind heute Cocktail und Live-Musik angesagt! Wer die Institution im 1. Bezirk immer schon einmal besuchen wollte hat heute eine gute Gelegenheit dazu. Campari Cocktails und ausgewählte Klassiker untermalt von Live Jazz verschiedener Bands – das wird heute geboten!

Get Ready for Aperitivo!

Wo Zum Schwarzen Kameel, Bognergasse 5, 1010 Wien

Wann Cocktails ab 16:00 Uhr, Live Musik ab 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Kunst im Kombi-Paket

Zuerst geht es ins MAK, wo eine Spekulation uz sehen ist, die ein Kapitel der Menschheitsgeschichte zitiert, das noch nicht geschrieben wurde: Ein Plädoyer für die Menschheit, die Resilienz und Wandelbarkeit der „conditio humana“… Anschließend geht es weiter in der Kunsthalle Wien am Karlsplatz. Die Ausstellung Work it, feel it! umkreist das Thema Arbeit und Körper in Gegenwart und Zukunft.

Kombi-Führung

Wo Treffpunkt: MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 16:30 – 18:30 Uhr

Wieviel Eintritt MAK: 9,90 Euro (Ermäßigung möglich) + 3,50 Euro Führung + Eintritt Kunsthalle Wien: 3,- Euro (GESAMT: 16,40 Euro)

Schmäh olé!

In der CREAU wird heute geweint. Nicht etwa aus Traurigkeit, sondern weil Thomas Malirsch, Martin Habacher und David Stockreitner eure Lachmuskeln auf eine harte Probe stellen werden. Es zahlt sich bestimmt aus, das Zwerchfell heute auf einen Marathon zu schicken!

Schmäh Mittwoch

Wo CREAU, U2 Stadion, 1020 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

