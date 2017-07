Heute in Wien: 30.7.17

Tagestipps 30 (c) STADTBEKANNT

Hallo, du schöner Sonntag! Wir starten mit einem Besuch bei der Beach-Volleyball-WM, holen uns zum Nachmittag einen kleinen Zuckerschock, singen bei italienischen Liedern im Augarten mit und lassen den Tag im Café Landtmann mit guter Unterhaltung ausklingen.

Wettkampf auf der Donauinsel

Put your hands up in the Air! Das Beach-Volleyball-WM-Fieber hat uns endlich auch in Wien erreicht und dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm, bei dem für jedes Budget etwas dabei ist– vom Public Viewing bis zur Stadiontribüne. Nichts wie hin!

Beach-Volleyball-WM 2017

Wo Donauinsel, 1220 Wien

Wann ab 9:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei für das Veranstaltungsgelände, so lange die Kapazitäten nicht erschöpft ist! Beach-Island-Pass ab € 16,00// Karten für garantierten Stadion-Zutritt ab € 85,00

Zuckriges in Währing

Damit der Kalorienhaushalt für ein actionreiches Wochenende stimmt, gönnen wir uns heute eine süße Kaffeejause mit köstlichen Bio-Mehlspeisen im Zuckerkringel.

Zuckerkringel

Wo Gentzgasse 127, 1180 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Italienisches im Augarten

Urlaubsfeeling versprüht heute ein italienischer Liederabend in der Bunkerei. Verschiedene Musiker besingen dabei alles von den Vororten Neapels bis hin zur Weinernte im Piemont. Amore!

Silent Music: All´Arrabbiata | Italienische Canzoni, Neapel u.a

Wo Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Theater im Kaffeehaus

Die Geschichte jüdischer Autoren und die Wiener Kaffeehausliteratur sind eng miteinander verbunden. Unter diesem Motto verspricht das heutige Abendprogramm im Café Landtmann viel Wortwitz, Situationskomik und Gesang.

Dalles & Dowidl – Im jüdischen Kaffeehaus

WoUniversitätsring 4, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 18,- Euro (Ermäßigungen möglich!)

