Heute in Wien: 30.5.17

30 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

In Wien ist immer etwas los! Der ausgeprägten Kulturszene sei dank kann jeden Tag Kunst vom Feinsten genossen werden, was wir heute unter anderem in der Secession auch machen.

Bio-Frühstück

Wir beginnen den Dienstag mit einem ausgedehnten Frühstück im Café Stadtkind. Nahe der Uni Wien bekommt man hier gute Bio-Qualität vorgesetzt. Die Langschläfer unter euch werden sich freuen zu hören, dass man hier das Frühstück bis spät in die Nacht bekommt.

Café Stadtkind

Wo Universitätsstraße 11, 1010 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Kunst und Dialog

Den Nachmittag verbringen wir mit Kultur: In der Secession sprechen die Kuratorin Jeanette Pacher und der Filmkritiker Andreas Ungerböck über die dort stattfindende Ausstellung Rosa Barbas „Spacelength Thought“, deren filmische Arbeiten zwischen experimentellen Dokumentarfilm und fiktionaler Erzählung liegen.

Dialogführung Rosa Barba

Wo Wiener Secession, Friedrichstraße 12, 1010 Wien

Wann 16:30 – 17:30 Uhr

Wieviel 9,50 Euro (Eintritt, Ermäßigung möglich) + 3,- Euro Führungsbeitrag

Soul, Funk und Jazz nach der Arbeit

Radio Wien veranstaltet ein Afterwork mit dem Josef Buchartz Trio und der Sängerin Stella Jones. Feinster Soul, Funk und Jazz wird von der Vollblutmusikerin im charmanten Ambiente des Steigenberger Herrenhofes mitten in Wien dargeboten.

Afterwork mit Stella Jones

Wo Steigenberger Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 29.5.17