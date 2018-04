Heute in Wien: 30.4.2018

An diesem Sonntag ist für alle was dabei. Sportliche laufen beim Prater-Blüten-Lauf mit, Schnäppchenjäger gehen zum Tingel Tangel Flohmarkt und das Partyvolk trifft

Heute in Wien: 28.04.2018

Diesen Samstag wollen wir voll auskosten! Wir starten am Vormittag in der Brotfabrik mit einem kostenlosen Ballettworkshop und besuchen dann den ArtWalk in Währing.