Heute in Wien: 30.4.2017

30 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die schlechte Nachricht: Das Wochenende ist fast schon wieder vorbei. Die gute Nachricht: Heute liegt noch ein toller Sonntag vor uns und morgen is Feiertag! Deswegen genießen wir den Tag in vollen Zügen: Vom Mittelalter-Fest bist zur Party in der Pratersauna.

Muss für Mittelalter-Fans

Werte Lords, werte Ladies aufgepasst! Alt Erlaa wird zur mittelalterlichen Hochburg, wenn entsprechende Kunst und Kulinarik auf der Zirkuswiese dargeboten werden. Also schwingen auch wir uns in die Rüstung und hoffen auf die Gunst des guten Wetters und ein außergewöhnliches Spektakel.

8. Ritterfest Alt Erlaa

Wo Zirkuswiese Alt Erlaa, 1230 Wien

Wann 10:30– 21:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Rote Matinée

Wir bleiben historisch, wechseln aber vom Rittertum zur sojwetischen Oktoberrevolution. Um die dreht es sich bei der heutigen ArchFilm-Matinée im Filmcasino. Zu sehen sind Philipp Tolziner – Ein Architekt der Sowjets und Sotsgorod – Cities for Utopia.

ArchFilm: Rot flammt es am Horizont

Wo Margaretenstraße 72, 1050 Wien

Wann 13:00 – 15:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro

Deftiges im Prater

Egal, ob wir uns für die traditionelle Stelze, ein Schnitzel oder vegetarische Hausmannskost enscheiden– die perfekte Unterlage für eine Partynacht ist uns im Schweizerhaus sicher. Im Gastgarten sitzen, ein wenig dem Rummel des Pratergeschehens lauschen und nach zünfiger Nachmittagsjause können wir enscheiden, ob wir noch eine Runde im benachbarten Kettenkarussell drehen wollen.

Schweizerhaus

Wo Prater 116, 1020 Wien

Wann 13:00 – 15:00 Uhr

Hallo, du schöner Mai!

Die Pratersauna verwandelt sich heute schon am Nachmittag wieder zur gemütlichen In- und Outdoor Partylocation. 4 Floors und ein internationales DJ-Line-Up sollten das ideale Willkommens-Komitee für den Start in einen entspannten Mai sein. Auf die Plätze, fertig, tanzt!

Tanz in den Mai

Wo Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 14:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 29.4.2017