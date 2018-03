Heute in Wien: 30.3.2018

Tagestipps für Wien

Beim „Vegana Indiana“ stillen wir unseren Hunger und lassen uns später ins Schokoparadies entführen. Die Nacht verspricht uns Confetti und Shots – kurz gesagt, es wird geraved!



Vegane Fleischeslust

Wer am Karfreitag nicht auf Fleisch verzichten will, dem serviert Andreas Bilgeri einen köstlichen Zwiebelrostbraten aus Soja. Weniger deftige Köstlichkeiten und andere rekonstruierte vegane Fleischgerichte sind auch auf der Speisekarte zu finden.

Vegana Indiana

Wo Schönbrunner Straße 235, 1120 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Schokolade geht immer

Für alle Naschkatzen gibt es heute einen besonderen Hochgenuss. Wir nehmen die Herausforderung gerne an und schlürfen uns durch den verführerischen Zotter Trinkschokoladen Marathon. Die Verkostung wird uns zusätzlich mit kostenlosem Eintritt versüßt.

Zotter Trinkschokoladen-Marathon

Wo SONNENTOR, Landstraßer Hauptstraße 24, 1030 Wien

Wann 9:00 – 18:30 Uhr

Wieviel freier Eintritt

Hasentanz

Mitten in der Osterzeit hoppelt der Osterhase auch in der Säulenhalle vorbei und tanzt mit uns zu den besten Partyhits, Hip Hop & RnB und vielem mehr. Neben Confetti Shooters, Welcome Shots und Balloons erwarten uns noch weitere „Suprise Specials“ vor Ort.

Die große Osterfeierei

Wo Säulenhalle, Burgring, 1010 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Time to Rave

Als großes Highlight für alle Raver sorgen Tiefschwarz aus Berlin für eine extra Portion Schwitzen im Dampfbad. Auf den anderen Floors heizen uns Adio TT, KSOT Soundsystem, RizBrothers und Dotpoint ein.

Saunagang mit Tiefschwarz (Ali & Basti DJ-Set) | Souvenir Music

Wo PRATERSAUNA, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

