Heute in Wien: 30.3.2017

Tagestipps für Wien

Das Wochenende ist zum Greifen nahe, deswegen stimmen wir uns darauf mit einem gemütlichen wie vielseitigen Donnerstagsprogramm ein. Ein Marktspaziergang, jede Menge Genuss und Literatur sind für heute geplant.

Markttag in Gumpendorf

Klein aber fein. Jeden Donnerstag sind die Stände des Gumpendorfer Markt am Kurt-Pint-Platz zu finden. Angeboten werden vielerlei Naturprodukte und regionale Spezialitäten, für die sich ein Ausflug ins Grätzel lohnt.

Gumpendorfer Markt

Wo Kurt-Pint-Platz, 1060 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Gasthaus SAPA

Fans der vietnamesischen Küche sollten unbedingt im siebten Bezirk vorbeischauen. Von CanhChuaCa bis zum GaSadec bietet SAPA eine bunte Auswahl an Gerichten für knurrende Mägen zur Mittagszeit.

Gasthaus SAPA

Wo Lindengasse 35, 1070 Wien

Wann 11:30 – 24:00 Uhr

Ode an den steirischen Wein

Die Steiermark ist in Wien an vielen Ecken anzutreffen. Dieses Mal im MQ, denn dort wird zur Erstverkostung des neuen steirischen Weinjahrgangs geladen. Also, hoch die Gläser und einmal quer durchkosten, bitte.

Tag des steirischen Weins

Wo MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 14:00 – 20:30 Uhr

Wie 20,- EUR, Glas-Einsatz 5,- EUR (Ermäßigung für Studenten)

Der Modededektiv

Christopher Just kann nicht nur Musik machen, sondern auch Bücher schreiben. Was dabei rauskommt lesen er, sowie Christian Dolezal, Gerald Votava und Robert Palfrade vor. Im Anschluss wird natürlich auch gefeiert.

Buchparty– Der Modedektiv

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wie Eintritt frei!

