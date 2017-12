Heute in Wien: 30.12.17

Tagestipps 30 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

„Aus dem FF“ kommen unsere Tipps des heutigen Tages. F wie Friede, F wie Fressen, F wie Freude und F wie Farbe. Genau!

Friedenparty

Friedvoll das alte Jahr verlassen und gestärkt ins neue hineingehen. Nach diesem Motto werden heute Abend im Amazin Yoga Studio alle bösen Geister und Gedanken weggesungen. Namasté!

Mantra Singen und Friedensmeditation

Wo Amazing Yoga Vienna, Diefenbachgasse 54a, 1150 Wien

Wann 17:30 – 20:00 Uhr

Wieviel der Energiebeitrag beträgt 10,- Euro.

Fressparty

Eigentlich sollten wir lieber „Essparty“ sagen, denn es geht sicher gesittet zu im Lingenhel, aber das hätte dann nicht so gut in unsere Titelreihe des heutigen Tagestipps gepasst. Im Lingenhel wird Silvester schon um einen Tag vorgeschoben und deswegen heute ein großes Menü aufgetischt! Schnell noch reservieren!

Lingenhel Pre-Silvesterdinner

Wo Lingenhel, Landstraßer Hauptstraße 74, 1030 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 5-Gang 69,- Euro / 4-Gang 60,- Euro / Gedeck 3,50 Euro

Freudenparty

Endlich mal wieder ein Fest, wo man sich auch was Wünschen kann! Eine Freude ist das! Bei „Spiel mir das Lied …“ im Volkstheater kann man seine skurrilsten und tollsten Musikwünsche schon vorab einsenden – mit einer witzigen Geschichte dazu – und dann wird eine Auswahl von den Künstlern dort interpretiert und vorgeführt. Spannend!

Spiel mir das Lied …

Wo Rote Bar, Neustiftgasse 1, 1070 Wien

Wann 22:00 Uhr

Wieviel 7,- Euro

Wie Liederwünsche an spielmirdaslied@volkstheater.at

Farbenparty

Eine bunte Party wird es heute im Bollwerk geben. Ihr denkt, das ist nichts für euch? Aber stellt euch doch bloß die vielen bunten Gesichter vor! Und außerdem gibt es für alle Mädels, die vor 23:00 Uhr erscheinen ein gratis Glas Martini Asti. Unwiderstehlich das Ganze!

Holi in the Snow

Wo Bollwerk, Wagramer Straße 79, 1220 Wien

Wann ab 22:00 Uhr und dann die ganze Nacht!

Wieviel so zwischen 10,- und 15,- Euro!

Was noch Für Ladies gibt es vor 23:00 Uhr ein gratis Glas Martini Asti!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Turnhalle