Heute in Wien: 30.11.2017

Tagestipps für Wien

Fett ist nett. Im Keksteig. Als Fett, das Politik und Gesellschaft von Verbalkünstlern abbekommen. Als Fettn bzw. Auswirkung einiger Benefiz-Cocktails. Und als Nelken-Nahrung. Neugierig?



Ran an den Teig …

Nicht einmal vier Wochen sind es noch bis zum schönsten Fest im Jahr – bis dahin sollte die Keksdose voll werden! Wer kein Rezeptbuch von Mama oder Oma zu Hause hat oder einfach mal was Neues ausprobieren möchte, kann sich bei unserer stadtbekannten Rezeptesammlung schlau machen …

Die Fette Nelke kommt!

Ein Weihnachtsmarkt ohne den marktüblichen Weihnachtskitsch? Ja gibt’s denn sowas? Von 30.11. bis 23.12.2017 schon, allerdings immer nur von Donnerstag bis Sonntag. Das Sortiment des Pop-up-Weihnachtsmarktes in der Nelkengasse 1 wechselt ständig und reicht von heimischer Mode über Hübsches aus Papier bis hin zu erfrischendem, jungem Handwerk. Kaffee gibt’s übrigens auch.

Die Fette Nelke: Pop-up Markt

Wo Nelkengasse 1, 1060 Wien

Wann 30.11.2017-23.12.2017, Do-So von 15:00 – 20:00 Uhr

Slam, Oida!

Ein einzigartig schräger Mix aus Lesung, Poetry Slam, Pinselkunst und Auktion wird heute in der Drahtwarenhandlung geboten. Gute Unterhaltung garantiert!

BilderBücherBühne SLAM, OIDA! Spezial

Wo Drahtwarenhandlung, Neustiftgasse 57, 1070 Wien

Wann Einlass 18:30, Beginn 19:00 Uhr

Wieviel Euro 5,-

Party für den guten Zweck

Pizza essen und im angeschlossenen R&B-Club abshaken kann man am heutigen Donnerstag im Kitch – und das sogar für die gute Sache. Unter dem Motto „Pizza for Africa“ gehen heute nämlich alle Einnahmen an den Verein GUYCO, der sich für Ugandische Jugendliche einsetzt. Für die passende Stimmung sorgen afrikanische DJs.

GUYCO Pizza & Party for Africa

Wo Kitch Pizza & Club, Biberstraße 8, 1010 Wien

Wann ab 18:30 Uhr

Wieviel Spenden sind willkommen!

