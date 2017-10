Heute in Wien: 30.10.17

30 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Wir starten in eine kurze Arbeitswoche mit einem unterhaltsamen Montag!

Treffpunkt für Stammgäste

Seit 13 Jahren gibt es die Osteria Allora am Wallensteinplatz in Brigittenau nun schon und man merkt, hier gehen gerne Stammgäste ein und aus. Das Angebot an italienischen Klassikern und traditionellen österreichischen Gerichten bietet sich auch für die Mittagspause sehr gut an. Für 7,90 kann man aus 13 verschiedenen Hauptgerichten, Suppen und Nachspeisen auswählen.

Osteria Allora

Wo Wallensteinplatz 5, 1200 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Lesung

Rabbinische Weisheit und talmudische Logik sind in unzähligen Erzählungen, Anekdoten und Mythen dokumentiert. In seinem Handbuch der jüdischen Weisheit versammelt Paul Chaim Eisenberg, ehemaliger Oberrabbiner von Wien, kurzweilige Miniaturen rabbinischer „Lebensberatung“, von A wie Arbeit bis Z wie Zweifel. Ein humorvoll-hintersinniges Handbuch – auch für Atheisten.

Buchpräsentation „Auf das Leben!“

Wo Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Vortrag: Die Planeten Merkur und Venus

Die zwei innersten Planeten im Sonnensystem warten mit einer Vielzahl von geologischen Leckerbissen auf. Die Venus zum Beispiel, auch oft als der Schwesternplanet der Erde bezeichnet, ist nur auf den ersten Blick erdähnlich. Temperaturen von mehr als 460 °C und ein Druck wie er in den Tiefen der irdischen Ozeane herrscht, verleihen der Venus ein gefährliches Antlitz.

Das Sonnensystem – Die Planeten Merkur und Venus

Wo Science VHS Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel 6,- Euro

Statusmeldungen im Theater

Nach der sensationellen Uraufführung von JA, EH! – BEISL, BIER UND BACHMANNPREIS vergangenen April im Rabenhof, präsentiert Literatur-Shooting-Star Stefanie Sargnagl nun ihr neuestes Buch – welches im renommierten Rowohlt Verlag erscheint – im Gemeindebautheater ihres Vertrauens.

Stefanie Sargnagel – Statusmeldungen

Wo Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung möglich)

