Heute in Wien: 3.8.17

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dafür, dass wir mit einem gesunden, veganem Mittagessen starten, sündigen wir am Abend bei zwei alkoholreichen Veranstaltungen gleich doppelt. Zwischendurch gibt’s Newcomer-Musikgenuss.

Vegetarisch und Vegan

Inmitten der grassierenden Alltagshektik ist das Restaurant Landia vor allem eines: eine Wohlfühloase. Geräumig, hell, warm und mit viel Liebe eingerichtet, zählt es wohl zu den liebenswertesten Lokalen seiner Art. Von gemütlichem Öko-Flair zeugen auch die Leseecke und der kleine Schanigarten.

Restaurant Landia

Wo Ahornergasse 4, 1070 Wien

Wann 9:00 – 22:00 Uhr

Newsounds & Newcomer

Die Bunkerei im Augarten ist bekannt für tolle Events mit guter Musik. Eine neue Veranstaltungsreihe holt nun vielversprechende Newcomer – hauptsächlich aus der Nachbarschaft – auf die Bühne. Heute zeigt Chris Beer, der sich zwischen Folk, Austropop, Reggae, Wienerisch und Englisch bewegt, was er kann.

CHRIS BEER – newsounds & newcomers im Gastgarten!

Wo Bunkerei Augarten, Obere Augartenstraße 1a, 1020 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Künstlerspenden erbeten)

Ö-Gin

Gin wird immer beliebter und die Szene rund um das Wacholdergetränk wächst stetig – auch in Österreich. Bei dieser Gin-Verkostung wird versucht herauszufinden, welcher der österreichischen Hersteller eher konservativ mit dem Thema umgeht und wer sich an wenige Konventionen hält und so die volle Bandbreite der Kategorie ausschöpft.

Gin-Tasting

Wo Das Heinz, Rudolfsplatz 12, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 48,- Euro

Günstige Cocktails in exklusiver Atmosphäre

Der edle Kursalon im Stadtpark öffnet jeden Donnerstag, Freitag und Samstag seine Terrasse für eine exklusive Cocktail-Nacht. Die Auswahl ist nicht die allergrößte, dafür sind die Preise sehr moderat!

Cocktailbar at Kursalon Vienna

Wo Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

