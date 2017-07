Heute in Wien: 3.6.17

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Montag muss nicht immer der frustrierendste Tag der Woche sein. Schon gar nicht in den Ferien! Nach Kultur am Vormittag und Burger zu Mittag gibt es Wissenschaft oder Musik am Abend.

Jüdisches Wien

Das Museum Judenplatz ist der zweite Standort des jüdischen Museums und zeigt in einer Dauerausstellung das Leben der Juden im Mittelalter. Bis zur Vertreibung 1420/21 war in der Hauptstadt eine der wichtigsten und größten jüdischen Gemeinschaften von ganz Europa.

Museum Judenplatz

Wo Judenplatz 8, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Ermäßigung möglich, 4 Tage nach Ausstellung gültig für beide Standorte)

Mittags-Rind

Um schlappe 12,50 Euro wird im Rinderwahn ein Zwei-Gänge-Lunch eingenommen. Nach Salat oder Suppe folgt ein Burger nach Wahl. Ein Verdauungskaffee darf natürlich auch nicht fehlen! Das Angebot gilt die ganze Woche.

Burger-Lunch im Rinderwahn

Wo Rinderwahn, Weihburggasse 3, 1010 Wien

Wann 12:00 – 15:00 Uhr

Wieviel 12,50 Euro

Astrotreff

Keine Angst, das ist nicht der Name eines dubiosen TV-Senders oder eine Runde von Esoterikern, sondern ein Treffen für Hobby-Himmels-Beobachter und -Fotografen. Beim heutigen Treffen, bei dem auch Gäste willkommen sind, wird unter anderem über die anstehende Sonnenfinsternis am 21. August referiert.

Astrotreff – Sonnenfinsternis am 21. August

Wo Restaurant Panoramaschenke, Filmteichstraße 5, 1100 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Surferboy im B72

Ziggy Alberts hat sich nicht nur in seiner Heimat Australien einen Namen mit seinen drei selbst finanzierten Alben gemacht. 2011 begann der Umweltaktivist mit seiner Gitarre Geschichten zu erzählen. Inzwischen ist er zum erfolgreichen Folk-Musiker herangereift und spielt heute erstmals in Österreich.

Ziggy Alberts im B72

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 16,- Euro

