Heute in Wien: 3.5.2017

Tagestipps für Wien

Nach dem langen Wochenende haben wir diesen Mittwoch noch viel Kraft. Diese investieren in einen tollen Tag in unserer Lieblingsstadt.

Alles Döner

Der Kebap wird von manchen ja als gesündestes Fast Food bezeichnet. Naja, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Aber eins ist fix: er schmeckt! Also genehmigen wir uns heute Mittag einen köstlichen Döner. Wo es die besten in Wien gibt, findet ihr hier:

Kebap in Wien

Hab ich richtig gehört?

Man kann ja wirklich über die absurdesten Themen Veranstaltungen abhalten. So absurd ist das „Fest für die Ohren“ aber gar nicht, wenn man bedenkt, wie wichtig dieses Organ ist. Interessierte können hier alles über den anatomischen Aufbau der Ohren lernen, ein Musikstück „erwürfeln“ und das eigene Hörvermögen testen. Durch den Tag führt kein geringerer als Peter Rapp.

Ein Fest für die Ohren

Wo Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wein im Hilton

Österreichischer Wein ist populär und angesehen wie selten zuvor. Deshalb bietet „Wine Affairs“ eine Eventserie der Sonderklasse und bringt uns mit einer Auswahl an Top Winzern zusammen, deren Köstlichkeiten im Hilton verkostet werden dürfen. Hippe musikalische Begleitung gibt´s natürlich auch.

Wine Affairs – Weinmesse

Wo Hilton Vienna, Am Stadtpark 1, 1030 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Vorverkauf), 20,- Euro (Abendkassa)

Weibliches Bilderschauen

Das Literatur-, Theater- und Musikprojekt Ganymed wirft im Kunsthistorischen Museum einen weiblichen Blick auf die Gemäldegalerie. Die Performance wird von Künstlern aus verschiedenen Sparten dargeboten und stellt die Malerei in Frage, die in sehr vielen Fällen von Männern für Männer gemacht wurde.

Ganymed Fe Male

Wo Kunsthistorisches Musem, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 36,- Euro (Ermäßigung möglich)

