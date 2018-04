Heute in Wien: 3.4.2018

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der heutige Tag beginnt mit einem Ausstellungsbesuch, der uns einen Einblick in die letzten 70 Jahre der New Yorker U-Bahn Stationen gibt. Der Magen beginnt zu knurren, deshalb machen wir einen Abstecher in die Operngasse, bevor wir uns auf die musikalischen Acts am Abend einstimmen.

Von 1947 bis heute

Die Ausstellung umfasst 60 Poster, die von der renommierten School of Visual Arts für das riesige New Yorker U-Bahn-System, kreiert wurden. Gestalter wie Stefan Sagmeister und Paul Davis wollten mit ihren Designs die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen und zum Nachdenken anregen. Die Poster dienten seit jeher als Marketingstrategie für die Hochschule.

Ausstellung: Underground Images

Wo designforumWIEN, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Normalpreis: 2,- Euro, Ermäßigt: 1,- Euro

Japanische Mittagspause

Wenn in der Mittagspause die Lust auf Sushi und Sashimi zuschlägt, ist man im Matcha Komachi an der richtigen Adresse. Die Speisen werden frisch zubereitet, das Personal ist sehr zuvorkommend und man hat die Wahl sein Essen mitzunehmen oder vor Ort zu genießen.

Matcha Komachi

Wo Matcha Komachi, Operngasse 23, 1040 Wien

Wann 11:00 – 21:30 Uhr

Selbsternannter Thronfolger

Die Musik des Hamburger Straßenrappers lässt sich nicht so leicht in eine Schublade stecken. Von melancholischen Beats, bis hin zu modernem Trap-Sound, ist viel dabei. Inhaltlich geht es in seinen Songs vor allem um das harte Leben auf der Straße in Hamburg, das er seiner Fanbase authentisch näher bringt.

KALIM // Wien

Wo Flex Café, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 24,65 Euro

Deep In The Iris

Braids ist eine dreiteilige experimental Pop Band aus Montreal. Die Band besteht aus den drei langjährigen Freunden Raphaelle Standell-Preston (Gesang, Gitarre, Keyboard), Austin Tufts (Schlagzeug, Gesang) und Taylor Smith (Bass, Gitarre, Percussion, Malletkat, Gesang).

FM4 Indiekiste mit Braids // Wien

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-72, 1080 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 23,- Euro

