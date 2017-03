Heute in Wien: 3.3.2017

Tagestipp 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das Wochenende kann kommen! Heute steht Workout, der Indie Label Market in der Ottakringer Brauerei, Silent Disco und Party in der Grellen Forelle am Programm. Unsere Tagestipps!

It’s workout time!

Pilates, Boot Camp, Hot Iron und viel mehr könnt ihr heute beim Open House von „In good shape“ kostenlos ausprobieren. Einfach Sportsachen einpacken und los geht’s!

In good shape – Open House

Wo Obere Donaustraße 69, 1020 Wien

Wann ab 14:30 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Ottakringer Vinyl & Music Festival

Im Rahmen des Vinyl & Music Festivals findet dieses Wochenende in der Ottakringer Brauerei der Indie Label Market statt. Hier erwarten euch jede Menge Independent Labels, Indie Musik vom Feinsten und Food-Trucks versorgen euch mit allerlei Schmankerln!

Indie Label Market

Wo Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 16:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro (Tageskarte) und 12,- Euro (3-Tage-Festivalpass)

Wie lange noch bis 5. März 2017

Silent Disco!

Kopfhörer aufsetzen auf und abtanzen – das könnt ihr heute Abend im WUK! Dabei könnt ihr zwischen den Kanälen House, Electro, Charts und HipHop sowie Alternative, Oldies und Classics wählen und es kann losgehen!

Silent Disco

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Abendkasse) und 11,50 Euro (Vorverkauf) – Tickets

Party bis zum Morgengrauen

Abshaken bis die Füße weh tun, könnt ihr heute Abend in der Grellen Forelle. Bjarki aus Island und Deep Baked heizen hier nämlich den Gästen mit ihren funkigen Sounds ordentlich ein!

Deep Baked in der Grellen Forelle

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (vor 0:00 Uhr), 12,- Euro (vor 0:30 Uhr) und 14,- Euro (nach 0:30 Uhr)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 2.3.2017