Heute in Wien: 3.12.2017

Tagestipps für Wien

Sonntags lautet die Devise: Ohne Frühstück geht gar nix. Also stärken wir uns erst einmal bei Frida, ehe wir auf den Flohmarkt weiterziehen, uns am Donaukanal eisig amüsieren und schließlich im Kinosessel landen!

Brunchen bei Frida

Benannt nach der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo, ist das kleine Lokal am Yppenplatz definitiv ein Ort, an dem das Brunchen glücklich macht: Bis 15:00 kann hier Frühstück bestellt werden. Ein weiteres Plus: Die Küche zaubert sämtliche Gerichte aus frischen, leckeren und regionalen Zutaten!

Café Frida

Wo Payergasse 12/4, Yppenplatz, 1160 Wien

Wann täglich 9:00 – 0:00 Uhr

Flohmarktspaß in Transdanubien

Es lohnt sich, hin und wieder einmal über die Donau zu fahren. Vor allem dann, wenn Sonntag ist und der METAMarkt in den Stadlauer Fabriks- und Lagerhallen stattfindet. Der nach Eigendefinition größte Flohmarkt Österreichs bietet Altes, Neues, Recyceltes und Leckeres – da ist sicher für jeden was dabei! Händler sind übrigens schon um Euro 25,- bis 35,- mit von der Partie.

METAMarkt

Wo Stadlauer Straße 41a, 1220 Wien

Wann Marktzeit 7:00 – 14:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

ParadEISisch am Donaukanal

Freunde des Eisstockschießens können sich im Winter am Badeschiff auf drei Bahnen austoben. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich im Punschdeck gepflegt anzubechern oder auf der Kegelbahn eine ruhige Kugel zu schieben.

Badeschiff ParadEIS Eisstockschießen

Wo Badeschiff Wien, zwischen Schwedenbrücke und Urania

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

Wieviel So 10:00 – 16:00 Uhr Euro 25,- , ab 16:00 Uhr Euro 35,- pro halber Stunde (Einzelbahn)

Reservierung +43 660 31 24 703

Menschenrechte auf der Leinwand

Das internationale Filmfestival „This Human World“ von 30.11. bis 10.12.2017 zeigt auch dieses Jahr wieder ein interessantes, zum Teil aufwühlendes, auf jeden Fall aber sehenswertes Programm rund um das Thema Menschenrechte.

This Human World

Wo Wiener Kinos, Programm für 3.12.2017 siehe hier

Wieviel Euro 7,50 / ermäßigt Euro 6,50

