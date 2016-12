Heute in Wien: 3.12.2016

Tagestipp 3 (c) STADTBEKANNT

Noch keinen Plan für heute Samstag? Dann ab zum Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei! Hier gibt es nämlich viele hübsche Dinge aus den Bereichen Kunst, Design und Vintage zu ergattern. Und auch für die Hungrigen ist gesorgt – denn Food Trucks und köstliche Drinks warten auf die Gäste!

Internationales Event

Heute habt ihr die Gelegenheit über 70 Länder nur an einem Tag zu besuchen! Am UNWG Bazaar gibt es jede Menge an internationalen Speisen und Getränken, einen Flohmarkt mit Kunst und Handwerk sowie eine Tombola mit coolen Preisen. Auf jeden Fall einen Besuch wert!

UNWG Bazaar

Wo Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Feel Good Yoga

Lust auf etwas Bewegung? Heute findet das alljährliche Christmas Charity Yoga im 9. Bezirk statt. Der Erlös geht dabei an den Verein von Ute Bock zur Flüchtlingshilfe. Und auch für Tee und Kekse ist gesorgt!

Bock auf AcroYoga – Advent Charity Jam

Wo Yogafusion, Tendlergasse 11, 1090 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Wieviel 5,- bis 10,- Euro (empfohlene Spende)

Moonlight Shopping!

Wiens beliebtester Nachtflohmarkt öffnet heute Abend wieder seine Pforten! Über 120 Austeller bieten heute am Mondscheinbazar in entspannter Atmosphäre Alltägliches von Klamotten bis hin zu Schallplatten und Unikaten an. Auch für köstliche Drinks und Essen ist gesorgt – also auf was wartet ihr noch!

Mondscheinbazar – Wiener Nachtflohmarkt

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

Jubiläum mit Tischtennistunier

Zum 5. Geburtstag von DISH TENNIS und ZWEITBESTER wird heute Abend im Restaurant ein Tischtennistunier veranstaltet. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Ein Muss für alle Tischtennisfans und jene, die es noch werden wollen!

5 YRS Zweitbester + DISH TENNIS

Wo ZWEITBESTER, Heumühlgasse 2, 1040 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Let’s swing!

Tanzen zu 50’s und 60’s Tunes, Rock’n’Roll, Swing und Soul kann man heute abends in der Philiale im Gartenbaukinofoyer! Dabei gilt natürlich auch der Dresscode 1950’s und 1960’s – klingt auf alle Fälle nach Spaß!

Swell Time – A Mad Men Night Out

Wo Swell Time Vienna, Philiale im Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 11,- Euro

